西貢鹹田灣變垃圾崗　姊妹花籲同胞想想國人形象　實行無痕山野

自除夕夜起連日來，大批內地旅客到西貢鹹田灣露營跨年，沙灘堆滿大大小小的露營陣，而公廁衛生惡劣，外面更有「垃圾山」堆積。昨日（1日）到西貢破邊洲行山的深圳小紅書博主陳姓姊妹，同日晚上亦到鹹田灣露營，目擊遍布垃圾的景象，不禁「覺得很衝擊」，更因此提早結束行程。



她又認為，內地人習慣景區環境的，沒有意識自己管好垃圾，更適合去收費的景點，強調同胞要想想「代表國人形象」，又建議當局應減少垃圾桶數量，以讓遊人建立自己垃圾自己帶走的習慣，實行「無痕山野」。



來港多次露營未曾遇過同樣情況 公廁堵塞遊人野林如廁雪上加霜

來自深圳的小紅書博主陳姓姊妹，昨日（1日）趁元旦長假期，經深圳灣口岸乘的士前往萬宜水庫東壩，與20多名團友集合後，將前往破邊洲及麥理浩徑第4段，預計約行10公里到鹹田灣露營三日兩夜，從麥理浩徑一段走到四段。

未料，陳姓姊妹晚上還沒到海灘，在山上已「看到底下密密麻麻的帳篷」，她們感受已經不好，她們都偏向人煙稀少的地方。事後晚上在廁所「打水」，更被眼前一幕衝擊，形容衛生環境非常糟糕、非常多的垃圾。

她事後在微信發布圖片顯示，公廁外有大堆垃圾，堆積疊滿如山，她指經歷一整天徒步遠足後，見到成堆垃圾不禁「心生厭惡及止不住嘆氣」。而且公廁擁堵，很多露營人士去野林解決，估計很多人不會把除了自然排泄物之外的廢棄物，例如紙巾帶走，令情況雪上加霜。

陳小姐以往亦在塔門島露營，未曾遇過垃圾堆滿的情況。（陳小姐提供）

計劃向國人宣傳「無痕山野」 將垃圾自己帶走減輕維護負擔

面對如此景象，陳小姐坦言已無暇看風景，亦因此提前結束行程。露營時整個腦子都想著，應如何向國人宣傳「無痕山野」，或呼籲一些戶外品牌或有能力的公益組織來參與清潔。

她指，以往亦曾在塔門島露營，亦未曾遇過垃圾堆滿的情況。而過往曾在野外露營的經驗，兩姐妹每次均會把食物包裝、空瓶及個人物品打包，裝進垃圾袋或塞進包帶下山。即使揹上30公斤的器材，她都堅持全部帶回大陸，才扔在自己家的小區花園垃圾處理站，希望盡可能減輕本地維護負擔。

來自深圳的小紅書博主陳姓姊妹，趁元旦長假期來港行山及露營。（翁鈺輝攝）

大陸較習慣收費景區環境乏意識 籲當局減少垃圾桶數量

事後，她在沿途中亦不少內地同胞，得悉他們是從全國各地飛抵香港，包括成都、北京、杭州、西安，千里迢迢花數千元買機票來，他們向她表示「結果過來之後看到垃圾山」認為花費不值。她亦有展示過往片段解釋，指之前的麥理浩徑都不是這樣，自然環境優美，有山有海，沒有太重的商業化氣息。

她指，有時候發佈視頻或者圖文宣傳時，都不想告訴大家這是哪裡。因為大陸比較習慣景區環境的，還沒有意識要自己管好垃圾，更適合去收費的景點。另外，她與山友討論時，亦發覺麥理浩徑比起以往增設許多垃圾桶，而大陸一些商業化不太成熟的路線，沿途不會設垃圾桶，山野人習慣把垃圾自己帶走。因此她反建議，當局減少增設垃圾桶數量，不要讓遊人錯覺是本地提供全線垃圾回收服務。她亦籲同胞是想著「自己代表國人形象」，注意自身行為。

翌日元旦（1日）起，網上傳出本港多個郊外營地，的咸田公廁「淪陷」，洗手盆疑被食物殘渣及泥沙堵塞，廁所內殘留排泄物，門外亦遍布垃圾，被形容為「有史以來最污糟公廁」。

《香港01》記者今日（2日）現場視察，廁所衞生情況雖仍欠理想，但已較早前網上顯示情況略有改善，至少仍可以使用，而被堵塞的洗手盆亦已清理，惟公廁門外空地的垃圾依然堆積如山，遠處已傳來濃烈酸臭味。

鹹田灣公廁前垃圾堆積如山，遠處已可聞到酸臭味。（董素琛攝）

食環署表示，留意到近日假期期間該處遊人大幅增加，有部份人士亦不適當地使用公廁，影響衞生情況，故已加密清潔頻次，亦會考慮未來在節假日加派人手處理。漁護署則表示，留意有不少旅客到訪鹹田灣營地，並已立即派員清理咸田公廁外空地的垃圾，在天氣及風浪情況許可下，盡快將已包好的垃圾以船隻運走。

食環署呼籲遊人正確使用及愛護公廁設施，以免影響其他使用者及不必要地加重清潔人員的工作。

鹹田灣沙灘可見漁農署的告示，請訪客將自己的垃圾帶走。（董素琛攝）

內地元旦日起一連三日假期，不少旅客到訪西貢郊區。（董素琛攝）