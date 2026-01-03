上水持刀襲警｜內地女手機無電未能微信付款　失控擸刀狂劈警盾

上水今日（3日）凌晨發生持刀襲警案。一名女顧客在龍琛路一間粉麵店內與警員對峙，其間用菜刀連番劈向警員盾牌，最終被警員前後夾擊制服，涉3宗罪被捕。

據了解，被捕女子姓劉，內地吉林省人，她於1月2日在越南旅遊後，持雙程證來港。事發時，劉女在粉麵店用餐後，欲以手機用微信支付，惟手機沒電不成功。粉麵店的店主已建議她即場充電.，但劉女卻情緒失控，衝入廚房拿菜刀及剪刀揮舞。店主、職員及食客見狀立即逃離，期間劉女亦毀壞店方的手機，店主報警求助。



劉女其後一直情緒激動，揮舞菜刀及襲擊警員，警員遂向她發射一發JPX4 （胡椒水發射器）, 擊中其右前臂，隨後將她制服及拘捕，並送往北區醫院治理。案件交由大埔警區刑事調查隊第一隊跟進。

記者今早到場所見，涉事粉麵店運作正常，惟店內的早更員工均表示對凌晨發生的驚險一幕並不知情，今早看新聞才得悉事件。但員工指，店內一部專門用來收取八達通款項的手機不知所終，相信是在凌晨混亂間被損毀。員工又指，負責人因凌晨留在現場善後，「搞到好夜」才離開，故今早尚未返回店舖打點。

今早記者到粉麵店了解。（林澤鋒攝）

警方用盾牌前後夾擊，將女子制服。（讀者陳先生提供片段）

女子在店內持剪刀及菜刀與警方對峙

一名戴黑色口罩的女子先持剪刀，隔窗指向群警。（網上影片截圖）

警方稱，今日（3日）凌晨零時14分，上水龍琛路33號一間餐廳的職員報案，指32歲劉姓女顧客情緒激動，持刀揮舞指嚇。

警員接報到場，劉女拒絕合作，拿起店內的菜刀揮舞，最終被制服；經初步調查，相信她與職員因付款問題爭執。據悉，她使用手機電子支付，但不成功而嘈交。其間劉女用菜刀毀壞店方的一部手提電話，她涉嫌管有攻擊性武器、刑事毀壞及襲擊警務人員被捕，現正被扣留調查，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。劉女手部受傷，清醒被送往北區醫院接受檢查。