私煙集團新年假期大量入貨　海關葵涌工廈檢$2700萬貨　拘3內地男

香港海關昨日（1月2日）在葵涌進行反私煙行動，搗破一個懷疑私煙儲存倉庫，共檢獲約580萬支懷疑私煙及128公斤懷疑製成煙草，估計市值約2,700萬元，應課稅值約2,000萬元，並拘捕3名內地男子。據了解，該私煙倉庫營運約一個月。海關估計不法分子趁新年假期期間，趁機補充大批私煙。另外，關員亦檢獲大量紙箱及包裝物料，相信有人想將私煙重新包裝，出口至其他煙稅較高的國家，以賺取差價。



行動中，海關共檢獲約580萬支懷疑私煙及128公斤懷疑製成煙草，估計市值約2,700萬元，應課稅值約2,000萬元，並拘捕3名內地男子。（陳浩然攝）

海關稅收罪案調查科第一組調查主任龔卓烽稱，海關經深入調查之後，昨午突擊搜查葵涌一個工業大廈的單位，搜出約580萬支懷疑私煙，以及約128公斤懷疑製成煙草，並於單位內拘捕3名內地男子（26至35歲），他們均報稱為工人。據悉，3名男子主要負責搬運私煙。

3名被捕人已被控一項「處理《應課稅品條例》適用的貨品」罪，將於下周一（1月5日）在西九龍裁判法院提堂。

行動中，海關共檢獲約580萬支懷疑私煙及128公斤懷疑製成煙草，估計市值約2,700萬元，應課稅值約2,000萬元，並拘捕3名內地男子。（陳浩然攝）

海關相信該單位是私煙集團的一個儲存倉庫，面積約1,000呎，估計不法分子是趁新年假期補充大批私煙。龔卓烽續指，現場檢獲的私煙，部分牌子在本地市場並不常見，並再包裝成模仿正常的貨物以供出口。

關員亦在涉事單位內發現大量的紙箱及包裝物料，相信有人是想將私煙重新包裝之後，偷運出口至煙稅較香港高的地區，藉此賺取稅差作為利潤。海關會繼續調查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

海關強調，將以全方位策略嚴厲打擊各類私煙活動，包括走私、儲存、分銷、販賣私煙，以維護本港的稅收。2025年的控煙法律修訂條例已在較早時通過。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款200 萬港元及監禁7年。市民可以致電海關的 2小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@cu stoms.gov.hk）或網上表格舉報私煙活動。