上水持刀襲警天眼｜內地女菜刀鉸剪狂劈險中警員頭　遭撳低續尖叫

上水今日（3日）凌晨發生持刀襲警案。一名姓劉內地女子在一食肆內，懷疑因為手機無電，未能用微信付款，突然情緒激動衝入廚房拿刀揮舞，當警員到場後，劉女更用菜刀連番劈警員盾牌，最終遭群警制服，涉3宗罪被捕。



網上瘋傳事發一刻的食肆閉路電視片段，劉女手持一把剪刀及一把菜刀站在店舖中間，見到有大批警員後，隨即揮刀指向他們，並大叫「喂！喂！」當門打開時，劉女立即衝前劈向盾牌，帶頭警員向前推但疑失平衡跌倒，立即遭狂劈頭部，幸有頭盔保護。此時，另一批持盾警員則從後方慢慢靠近，最終前後夾擊成功，制服劉女。



女子手持剪刀及菜刀站在店舖中間。（小紅書／球場指揮官 Jack）

片段可見事發在凌晨約零時45分，當時現場環境一片凌亂，有筷子、雜物四散一地；有液體潟滿一地，而劉女手持一把剪刀及一把菜刀站在店舖中間，見到有大批警員後，隨即揮刀指向他們，並大叫「喂！喂！」店門打開時，劉女立即衝前劈向盾牌，帶頭警員用盾牌向前推，詎料失平衡跌倒，盾牌亦跌落地上，劉女以菜刀狂劈該警員頭部，幸警員有頭盔保護，不致受傷；她亦一度嘗試搶奪盾牌但未能成功，跌倒的警員隨即檢回盾牌後退。

女子見警員開門後，隨即衝上前狂劈警員長盾。（小紅書／球場指揮官 Jack）

此時，另一批持盾牌警員則店舖另一側入內，慢慢靠近劉女後方，劉女仍然與前方警員糾纏未有發現，最終前後兩批警員用盾牌將她推至角落後撳地制服，共3間劉女仍然不斷大叫，情緒激動，最終被大批警員抬出店外，影片就此結束。

現場可見舖內環境凌亂，筷子雜物散落一地。（小紅書／球場指揮官 Jack）

警方稱，今日（3日）凌晨零時14分，上水龍琛路33號一間餐廳的職員報案，指32歲劉姓女顧客情緒激動，持刀揮舞指嚇。

警員接報到場，劉女拒絕合作，拿起店內的菜刀揮舞，最終被制服；經初步調查，相信她與職員因付款問題爭執。據悉，她使用手機電子支付，但不成功而嘈交。其間劉女用菜刀毀壞店方的一部手提電話，她涉嫌管有攻擊性武器、刑事毀壞及襲擊警務人員被捕，現正被扣留調查，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。劉女手部受傷，清醒被送往北區醫院接受檢查。

帶頭警員用盾牌推撞女子，但失平衡跌倒反遭狂劈，幸有裝備保護，否則後果不堪設想。（小紅書／球場指揮官 Jack）