天文大潮｜城門河水位升　沿岸行人路水浸　途人避上單車徑免濕腳

天文台今午（3日）發出特別天氣提示，指受天文大潮及東北季候風的共同影響，本港今晚漲潮時沿岸水位普遍會較正常高0.5米左右，部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，而吐露港及維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。



《香港01》記者晚上約9時到沙田城門河一帶視察，水位在20分鐘內明顯上升。沙田運動場及源禾遊樂場對開一處天橋下方的隧道，有水湧上路面，淹及部分行人路及單車徑。該處亦有放置雪糕筒、並貼有告示，提醒途經市民注意道路水浸情況。其間，不少單車手及跑步的市民途徑行人路及隧道時，會主動避開積水，有途人更轉行單車徑以免沾濕腳部。



該處亦有放置雪糕筒、並貼有告示，提醒途經市民注意道路水浸情況。（林振華攝）

根據天文台網頁，最接近沙田城門河的潮汐站位於大埔滘，該處沿岸水位由晚上8時48分開始達海圖基準面以上3米，9時18分達至3.08米高位，維持約9分鐘後逐漸回落。

晚上約9時23分，大埔滘的沿岸水位達海圖基準面以上3.08米。（天文台網頁截圖）

沙田運動場及源禾遊樂場對開一處天橋下方的隧道，有水湧上路面，淹及部分行人路及單車徑。（林振華攝）

記者晚上近9時到沙田城門河一帶視察，水位在20分鐘內明顯上升。（林振華攝）

有途人因水浸轉行單車徑。（林振華攝）

▼2025年1月3日 大埔行人地下隧道水浸▼

