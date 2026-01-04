尖沙咀商廈躁漢疑箍煲不遂動刀鎚　30歲女力敵手口並用　俱傷被捕

尖沙咀今日（4日）發生毆鬥案。下午約2時23分，警方接獲報案，指漆咸道南87號百利商業中心一單位傳出呼救聲。警員到場尋獲兩名男女，相信他們曾因感情問題爭吵打架，31歲姓莊男子手臂及頭受傷、30歲姓盧女子則胸、手臂、牙齒受傷，均清醒送往伊利沙伯醫院治理。



消息稱，兩人為前度情侶關係，事發時疑莊男要求復合，惟「箍煲」不遂，拳打腳踢及言語恐嚇盧女，又手持35厘米長利刀指嚇，更用鎚仔扑傷盧女嘴巴；盧女不禁示弱，動手「還拖」及咬傷對方。警方調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」、「刑事恐嚇」及「未能出示身份證明文件」拘捕莊男；盧女則涉「普通襲擊」被捕，兩人均被扣查。油尖警區刑事調查隊第2隊已接手跟進。



現場為尖沙咀漆咸道南百利商業中心一單位。（羅日昇攝）

《香港01》事後到場了解，可見涉案單位門口張貼告示，指牽涉一宗案件，知情者可聯絡尖沙咀警署。同層有其他租戶表示，不清楚有關單位屬何種業務，但早前該單位疑曾牽涉血案，形容「好多麻煩嘢」。