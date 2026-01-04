西貢心朗村近井欄樹　內地行山男女明渠邊紮營　驚動警方到場

除夕元旦有大批內地旅客訪港，逼爆西貢多個熱門露營地點。今日（4日）有網上圖片顯示，有遊客在明渠邊「紥營」，現場渠邊有兩個帳篷，最終驚動警方。有網民留言形容有關行徑荒唐「黐孖筋」，亦有人誤會是山賊「視察環境」。



警方表示，今晚（4日）7時02分，警方接獲報案，指有不知名人士在西貢心朗村及井欄樹村附近一河邊明渠露營。警員到場尋獲兩名持雙程證內地男女（61及62歲），他們聲稱為行山人士，由衛奕信徑徒步至上址紮營休息，及後經警方勸籲後離開，案件列作「投訴滋擾」。



有內地人士在明渠紮營。（Facebook 井欄樹村民吹水互助組 Kong King）

根據漁護署資料顯示，香港郊野公園現設有41個露營地點。根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人不得在郊野公園或特別地區內露營或建立帳幕或臨時遮蔽處，指定露營地點內除外，否則最高可被判處罰款港幣2,000元及監禁3個月；非法生火最高更可被判罰款5,000元及監禁一年。而每當大雨時，渠務署亦會呼籲市民遠離河道，避免遇上山洪暴發。