宏福苑大火｜18區議會設大廈管理小組　功能包括集意見助修建築例

大埔宏福苑火災已發生逾一個月，民政總署在火災後向區議員發出文件，提出各區議會成立大廈管理工作小組，任期與區議會相同，工作包括提交良好大廈管理方法建議、宣傳和推廣良好大廈管理資訊等。據悉，小組要與當局為法團提供支援及意見，並蒐集意見助政府修訂《建築物管理條例》。秘書處已致函邀請區議員，捲宏福苑管理爭議的民建聯區議員黃碧嬌亦可能加入小組。



香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡。（Reuters）

大埔宏福苑火災已發生逾一個月，大埔區議會今日（6日）舉行今年首次會議，議程包括商討善後工作，會議開始前為死者默哀一分鐘。早前捲入宏福苑管理爭議的民建聯區議員黃碧嬌亦有出席，並對數千個家庭表示深切慰問。

各區議會轄下設立大廈管理小組 任期與區議會相同

去年《施政報告》提出民政總署會推進多項改善大廈管理的措施，包括在各區議會下設立工作小組交流經驗。民政總署在大埔宏福苑火災後，向區議員發出文件提出十八區區議會成立大廈管理工作小組。

▼12月2日 大埔宏福苑大火死難者「頭七」 市民到場悼念▼



大埔區議會文件顯示，各區議會轄下設立常設大廈管理小組，《區議會常規》訂明，由區議會主席委出工作小組，協助推行指定工作。工作小組的任期與區議會相同，第七屆任期至2027年12月31日。

秘書處已致函區議員加入 黃碧嬌或有份

文件指，區議會主席須委任本身是區議員的工作小組成員，擔任該小組主席，秘書處早前已致函邀請區議員加入，民政處代表列席會議。即黃碧嬌獲邀加入小組。

早前捲入宏福苑管理爭議的民建聯區議員黃碧嬌1月6日參與區議會會議。（資料圖片／梁鵬威攝）

職權包括提交良好大廈管理方法建議

小組職權分為3點，包括收集區內管理大廈的意見，向區議會提交良好大廈管理方法的意見及建議；區議員按其他區良好大廈管理作業模式分享交流，向區議會提交相關建議。

小組亦要協助宣傳和推廣良好大廈管理，包括民政總署和民政事務處有關大廈及物業管理資訊，以及民政總署各類大廈管理支援服務。