宏福苑火災｜大埔區議會設大廈管理工作組　主席羅曉楓盼討論防火

大埔宏福苑五級火迄今造成161人死亡後，民政事務總署在十八區區議會轄下常設「大廈管理工作小組」。大埔區議會今日（6日）開會，經民聯大埔南區議員羅曉楓獲任為當區的工作小組主席，他稱考慮邀請區內法團交流意見，期望將消防處先導計劃、滲水辦優化程序、「聯廈聯管」模式等納入工作小組討論。



經民聯大埔南區議員羅曉楓（右）獲任為大埔區議會「大廈管理工作小組」主席。（何夏怡攝）

「大廈管理工作小組」討論消防、滲水辦工作

至於小組的工作方向，羅曉楓表示除了處理宏福苑善後工作外，希望長期存在的樓宇管理痛點問題納入討論，包括消防處先導計劃、滲水辦優化程序、過往在地區試行的「聯廈聯管」模式。

經民聯大埔區議員羅曉楓。（梁鵬威攝）

他補充，考慮邀請區內法團交流意見，分享面對的問題或挑戰。被問到工作組如何有成效，羅曉楓指社區居民意見很重要，因區議會是諮詢架構平台，期望透過小組匯總不同屋苑、法團、管理公司的意見，提供給政府作為改良大廈管理工作的依據，例如將推出的防火、防水措施。