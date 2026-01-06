33歲男藍田站交收值$20萬Pokémon卡　青年取走「檢查」一去無回頭

藍田發生20萬元Pokémon卡盜竊案。一名33歲男子相約一名「買家」，今午（6日）約3時在港鐵藍田站，交收約19張Pokémon卡；其後一名青年現身，掠走該批總值約20萬元的卡牌後「一去無回頭」，事主於是報案。



據知，當時男事主身處藍田站付費區閘內，涉案青年則在閘外稱要先「檢查」卡牌，結果取卡後，便往匯景廣場方向逃去。警方將案件列作「盜竊」，交由觀塘警區刑事調查隊第三隊跟進，正追緝涉案一名年約18至23歲青年。



一名男子在港鐵藍田站，與人交收總值約20萬元的Pokémon卡，對方取卡後未有付款便逃去。（戴慧豐攝）

翻查資料，Pokémon遊戲卡牌於1996年推出，通常為60張卡、一對一對戰的「標準版」牌組；亦有30張卡的「入門版」牌組。時至今日，Pokémon卡已變成全球收藏界的熱門目標，且其價格差異極大，普通卡可低至數十元、稀有版則可達數百萬美元。

Pokémon卡的價值取決於稀有度（如 SR、UR、SAR等）、版本（如中、日、美等）、品相（評級）而定。有公司會就4個範疇進行品相鑑定，包括置中（Centering）、角落（Corners）、邊緣（Edges） 與表面（Surface）評分，從對齊程度、尖銳度與完整性、平滑度、平整度等各方面，視察有否磨損等，愈高分愈值錢。

Pokémon卡。（Trading Cards Pokémon）

根據香港Pokémon官方網站，一套將於本月16日開售的Pokémon卡「初階牌組」，建議零售價為60元。但部分較為稀有，或因年代久遠而絕版的卡牌，以及評分高的卡牌，均吸引收藏者炒賣，令Pokémon卡價格自然水漲船高。

知名YouTuber兼職業摔角手Logan Paul，曾於2021年以527.5萬美元（約4,108萬港元）購入的頂級「PSA10」級「繪圖師比卡超」Pokémon卡，該交易一度創下最貴Pokémon卡的健力士世界紀錄。Logan Paul上月宣布，將於今年2月拍賣該張Pokémon卡，估價達700萬至1,200萬美元（5,444萬至9,333萬港元）。