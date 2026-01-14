有片｜黃大仙沙田坳道爆水管水柱10層高　多個屋苑沖廁水一度變弱

黃大仙今日（14日）發生爆水管。晚上近7時，沙田坳道近鳳德道及盈鳳里交界，地底有鹹水管爆裂，據報水深一度及膝。附近行車線及行人路均受阻，影響範圍高達10米乘3米，水務署派員到場處理。水務署在「滴惜仔」facebook專頁表示，事件涉及一條直徑800毫米鹹水供水管，附近多個屋苑沖廁水可能會出現水弱情況；至晚上10時許，署方指經經供水調度後，沖廁水供應已經恢復正常。



網上相片可見，有附近居民從高處俯瞰，噴出的水柱擎天，目測高達約10層樓，不斷有水湧出，車輛需繞道而行。有途經小巴的乘客，從車廂內拍攝片段可見，車外猶如經歷一場滂沱大雨。至晚上約9時，水勢終減弱。



附近行車線及行人路均受阻，小巴涉水而行。（梁偉權攝）

水務署：正進行供水調度 盡快令供水復常

水務署晚上約9時在「滴惜仔」facebook專頁表示，就黃大仙沙田坳道的水管滲漏事故，經了解後確認涉事水管為一條直徑800毫米鹹水供水管。關上水掣後，現場已停止湧水。現時竹園南邨、竹園北邨、翠竹花園、天馬苑、天宏苑、鵬程苑及黃大仙上邨的沖廁水可能會出現水弱情況。至晚上10時許，署方指經供水調度後，沖廁水供應已經恢復正常。

該署表示，受事故影響，沙田坳道的部分行車線須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程，駕駛人士可使用餘下的行車線。現時交通大致暢通。水務署會盡快完成有關的水管維修工程及重開受影響的行車路，並就事件為市民帶來不便表示抱歉，及感謝受影響市民體諒。

沙田坳道近鳳德道及盈鳳里交界，地底有水管爆裂，據報水深一度及膝。（梁偉權攝）

