宏福苑火｜部分路段仍封巴士改道　廣福邨長者呻辛苦盼早日開路

大埔宏福苑大火事發至今一個多月，災場附近仍然圍封。有人於社交媒體發文指，受封路措施影響，仍有巴士路線需改道，廣福邨居民、尤其老街坊深受其苦，出入變得極其不便。



《香港01》記者今晚（14日）走訪廣福邨一帶，有老街坊大吐苦水，指如今需步行約5至10分鐘到邨外大馬路上車，對行動不便的一族構成困擾，故希望政府盡快解封讓長者可以坐車出入。亦有居民指區內部分店舖生意變差，相繼倒閉，選擇愈來愈少。帖主形容：「冇咗宏福苑，廣福邨都變咗半個死城。」



除政府車輛、住戶及送貨車輛外，其他車輛未經許可均禁止進入廣福巴士總站。（林振華攝）

宏福苑大火於去年11月26日發生，運輸署12月11日宣布因該宗火警，寶湖道由廣宏街至巴士總站（來回方向）、廣宏街（來回方向）以及元洲仔里（來回方向）路段仍然封閉，目前尚有7條巴士路線需改道，包括九巴71K號線（來回方向）73D、73P、73X、75X、275X號線（往九龍方向），以及港鐵接駁巴士K18號線（來回方向）。

有人今日（14日）於社交媒體Facebook發文指，明白宏福苑大火後有不少善後工作持續進行中，但持續的封路安排，為同區的廣福邨居民、尤其是長者帶來不便。「究竟有冇時間表要封條路幾耐，就算要封做嘢，可否開返架K18和71K，只準（准）巴士進入，好多老人家，現在基本上不能外出，以前搭71K去那打素覆診，現在變得好困難。」

文中亦提及有食肆晚飯時段仍有吉枱，有豬肉檔執笠，喟歎「冇咗宏福苑，廣福邨都變咗半個死城」，帖主關注領展會否考慮減租，有無政府部門關心屋邨及後的發展。

《香港01》記者今晚再到廣福邨視察，可見廣福巴士總站有警員駐守，亦有擺放雪糕筒及指示牌，除政府車輛、住戶及送貨車輛外，其他車輛未經許可均禁止進入。

80多歲的歐陽婆婆向記者大呻，指因巴士改道，不少老街坊欲前往那打素醫院或出九龍覆診均十分不便。其中71K線臨時改停廣福球場，市民需要步行約10分鐘到南運路上車，她更曾步行約1小時到大埔墟，其間不時要「行開坐下」，直呼「好慘、好辛苦！」她要求政府盡快解封開路，讓老人家可以坐車出入。

居於廣福邨30多年的駱先生亦指，封路後早上市民通勤上班相當不便，「依家要行出大馬路......我諗最快要5分鐘10分鐘啩，相當之唔方便，以前一落樓就係呀嘛。」

肉檔服裝店相繼倒閉 居民呻失買平價衫地方

姚先生表示，其母親亦住於廣福邨，除了肉檔執笠，母親亦呻有一間售賣平價衣物的服裝店倒閉，僅餘一間在區內；肉檔不足，菜檔也剩3間。他指，不少老人家依賴71K，及75X前往觀塘，屬重要路線；若欲乘地鐵，則坐接駁K巴（即K18），惟上述巴士均因應措拖改道搬站，造成不便。

另外，他指出區內缺乏銷售電子產品的店舖，食店亦得「嚟嚟去去嗰3、4間」，雖未是目前最逼切的問題，但他與家人仍希望日後可以有更多元化的選擇。有餐廳曾向姚先生透露，以往市民在巴士站候車或出市區前或會光顧，巴士改道後人流不再，亦會間接影響生意，生意差了兩成以上。