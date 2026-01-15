灣仔警放蛇搭「白牌車」 拘2男司機兼扣車
撰文：黃偉民
出版：更新：
警方於灣仔打擊「白牌車」，喬裝乘客放蛇搭車，並拘捕2名男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」，警員發出交通傳票，涉案兩輛私家車亦被扣查檢驗。
港島總區交通部今日（15日）上午進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動，成功截獲兩輛非法載客取酬的私家車，涉及兩名男司機。
行動中，警方派員喬裝為乘客，於灣仔區分別登上兩輛私家車，到達目的地後，警方發現兩名分別44歲及52歲的本地男司機涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」，警員向涉案司機發出交通傳票，涉案兩輛私家車亦被扣查檢驗。
根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰款2.5萬元及監禁12個月。
警方呼籲，市民出行時亦應選擇合法的公共交通工具，如相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。
啟德承豐里奪命工傷｜勞工處發暫時停工通知書 停用升降工作台荔景祖堯邨奪命火｜78歲翁燒傷亡 家屬傷心認屍有片｜大埔道泥頭車泥石濺瀉一地 鐵騎士躲避不及絆倒 倒地受傷有片｜穗禾苑拆棚工人飛竹落街 居民倒垃圾險中頭獎 業界斥違例銅鑼灣避風塘現男浮屍 消防到場處理