油塘「儲物櫃」變迷你毒品倉　海關拘一男　檢8種毒品值$420萬

海關昨日（14日）在油塘搗破「儲物櫃」迷你毒品倉，檢獲13公斤毒品，市值420萬元。毒品種類繁多，包括搖頭丸、海洛英、可卡因、迷幻蘑菇、氯胺酮（K仔）、霹靂可卡因、大麻花及依托咪酯（前稱太空油）。行動中，一名男子涉嫌「 販運危險藥物」被捕。



海關檢獲$420萬毒品，當中包括可卡因、大麻花、依托咪酯。（陳浩然攝）

海關昨日（14日）在油塘進行販毒行動時，截停一名男子，在其身上背囊發現3公斤懷疑毒品，包括2.8公斤的搖頭丸、150克海洛英、155克可卡因及120克迷幻蘑菇。海關人員隨即以涉嫌「 販運危險藥物」將該名男子拘捕，他稍後被控有關罪名。

其後，人員押解他到附近的一個迷你儲存倉及一個住宅單位搜查，再發現10公斤懷疑毒品，包括6公斤的搖頭丸、2.5公斤海洛英、750克可卡因、805克迷幻蘑菇、 750克氯胺酮、80克懷疑霹靂可卡因、10克大麻花、200粒懷疑依托咪酯煙彈，以及一批懷疑毒品的包裝工具。

據悉，有關迷你儲存倉，僅為一個半米乘兩米的儲物櫃，估計已營運了數個月，由一人營運。「迷你倉」月租由幾百至一千元不等，而被捕人並不是租用人，海關不排除拘捕更多人。至於案中檢獲毒品繁多，海關仍調查有關毒品的來源及去向。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任吳子傑指，販毒集團利用迷你倉庫去儲存毒品，並不是一個新穎的手法 。海關提醒，物流從業員接觸新客戶時應提高警覺。根據《條例》，任何人販運危險藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被處罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。