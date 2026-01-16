屯門開槍｜死者患反社會人格障礙10年　有濫藥病史　8號無覆診

屯門市廣場昨晚（15日）發生開槍案，34歲越南裔本地男子闖入DONKI廚房取走利刀後，挾持一名女途人，最後遭警員連開兩槍擊斃。據家人透露，死者數年前患上精神病，需定期往青山醫院覆診及服藥。消息指，死者有濫藥病史及長達10年的精神病史，曾因企跳及精神病多次入院，原定1月8日要覆診，但他沒有出現，豈料一周後即發生悲劇。



2016年首因企跳入院 10年多次因精神病進出醫院

消息指，死者被診斷患有「反社會人格障礙」（Dissocial personality disorder）及「思覺失調」（Psychosis），且有濫藥病史。他早於2016年曾因企跳被送入院接受治療。此後10年間（2016至2025年），他多次因精神問題進出醫院。據了解，他亦有濫藥病史。

去年三度入院 上周「甩底」無覆診

紀錄顯示，疑犯去年1月、8月及10月亦3次入院，並獲處方藥物控制病情。而疑犯最近一次的原定覆診日期為今年1月8日，但他當日沒有應診，「甩底」後第7日，他便在屯門街頭持刀挾持途人，遭警員開槍擊斃。

屯門巿廣場昨日（15日）發生開槍案， 一名越南裔本地漢持刀脅持女途人，被警方開槍擊斃。（資料圖片）

2023年6月2日鑽石山荷里活廣場發生斬人案，39歲疑犯手持利刀無差別施襲，導致兩名女子死亡。據悉疑犯患有妄想型精神分裂症，曾住院以及需要定期覆診，但在原定覆診日期前病發。

事後精神健康諮詢委員會開會討論事件涉及的社區精神健康支援，並針對嚴重精神病患及其他精神健康需要人士，各提出5項建議，合共10項支援措施。

荷里活廣場兇案後，精神健康諮詢委員會舉行緊急會議。參與會議的除了來自政府政策局和部門的官方委員之外，也有來自醫療、社會服務和教育界別、復元人士、照顧者、平等機會委員會代表，以及關注精神健康的非業界人士的非官方委員。（政府新聞處圖片)

支援嚴重精神病患方面：

1.醫管局將增加人手，務求在2023年第四季前把個案管理計劃個案經理與嚴重精神疾患患者的比例進一步優化至不超過1:40；

2.醫管局會探討處方較新和副作用較少的口服或注射藥物；

3.就精神科專科門診新症預約的輪候時間中位數訂立明確目標，第一優先（即緊急）輪候不逾一周，第二優先（即半緊急）個案不逾四周；

4.優化精神科護士及醫務社工的後續跟進工作，包括探討更頻密地就共同跟進的個案進行資訊交換，以便更全面評估有關人士的醫療、情緒及家庭情況等，從而提供全面和持續的支援；

5.醫管局會完成就《精神健康條例》下「有條件釋放」機制的檢討，向委員會匯報檢討結果。政府亦會邀請委員會探討「社區治療令」的可行性及有效性。

支援其他有精神健康需要人士的加強措施

1.個別地區康健中心會研究推出先導計劃，為有需要的市民提供精神健康評估；

2.社署會優化精神健康綜合社區中心的服務，以加強對有精神健康需要人士的支援，包括強化及早識別有精神健康需要人士和及早介入；

3.社署會探討加強社區精神健康服務單位社工的培訓，以提升他們處理複雜個案的能力；

4.醫衞局加快在2023年內落實設立精神健康支援熱線，整合不同的精神健康服務；

5.加強支援特定群組（包括低收入及少數族裔家庭）的精神健康需要，以及早支援；和非政府組織聯絡，設立少數族裔人士情緒支援及輔導中心；探討利用「關愛隊」的地區網絡和服務經驗參與協助支援相關工作的可行性。

