宏福苑火｜居民憶逐戶拍門　偕夫助輪椅鄰居逃生　憾無法兼顧太多

宏福苑大火發生接近兩個月，街坊四散各區為生活奔波；惟心之所繫，仍有不少居民回來尋找昔日足印，關心彼此近況。其中一名住宏新閣的女街坊，回想當日挨家挨戶拍門叫走火警，又與丈夫合力協助坐輪椅的老街坊離開，幸各人安全逃出，遺憾「只能照顧到自己層樓」，無法兼顧其他住戶。



不願上鏡的宏新閣女住戶，憶述當日大火走火警的情況。（黃學潤攝）

該名不願上鏡的女住戶住宏新閣，她憶述稱，當日上班期間得知屋苑發生火警，連忙趕回來：「我叫老公走，唔好攞嘢喇，個人走出嚟，畀你攞到咩呢？！」同時她呼叫鄰居走火警：「拍晒全層所有單位，行得嘅坐第一部𨋢落。」

她續說，鄰居有兩名長者是要拐杖及輪椅代步，當時其中一人正午睡，「拍佢起身，佢老公要用拐杖，我老公扶住佢，又幫佢哋攞輪椅出去，推佢哋坐𨋢。」此時防煙門推開，有樓上住戶走到：「 31樓街坊落嚟，就讓啲位畀佢哋入，落到去（地下）有差人。」

女住戶當時就質問大廈看更何以不用大聲公叫走火，並催促對方打爛警鐘：「宏仁宏道，無煙到，佢哋（住戶）唔會醒。」她推着輪椅街坊和十多人到對面馬路暫避，各人總算安然無恙，她嘆說：「我只能照顧到自己層樓，其他都幫唔到。」

女住戶聽聞黃碧嬌約老街坊到酒樓茶聚，特意到來了解情況。（黃學潤攝）

女住戶稱，她是一手買入宏新閣單位，入住43年。她從街坊口中得知今日「黃碧嬌請飲茶」了解居民對安置的想法，特意到酒樓了解，欲助與會長者把關，不料對方未有現身。對於黃碧嬌的言行，她不予置評，僅稱：「人在做天在看」，相信市民能自行分析。

至於個人意願，她希望可以原址重建，又提到公眾捐款及屋苑火險賠償均屬居民所有，促政府勿充作公帑來用，並希望政府能派代表，與居民會面溝通，「要坐低傾，唔可以一廂情願。」