宏福苑火災｜死亡人數增至168人　鄧炳強：暫不公布死者名單

大埔宏福苑去年11月26日發生五級火災，保安局局長鄧炳強今日（15日）回港後在機場回應記者提問時表示，總死亡人數增至168人，比之前公布再多7人，所有遺體已確認；至於死者名單，他表示尊重家屬意願，暫不會公布。



安局局長鄧炳強（右）今日（15日）回港後在機場回應記者提問時表示，大埔宏福苑火災總死亡人數增至168人。

死者年齡介乎六個月至98歲 資料已經通知遺屬並且確認身份

鄧炳強表示，在進行牙齒及基因測試後，宏福苑火災增至有168人遇難，已經通知遺屬並且確認身份。 他們包括一名殉職消防員、2名室內裝修工人、5名地盤工友，以及10名外傭，已完成所有遺體辨認，失蹤個案亦已經完成處理。

警方表示，168名死者包括58男、110女，年齡介乎六個月至98歲；四人送院後證實死亡，另外164人的遺體或遺骸在宏福苑現場尋獲。警方指所有在事件中尋獲的遺體或遺骸已全部確證，並沒有任何遺骸有待確實身份；而所有向傷亡查詢中心查詢的宏福苑火災個案亦已全部核實，並沒有未能確認的失蹤人士。

安局局長鄧炳強（右）今日（15日）回港後在機場回應記者提問時表示，消防處會派出便裝人員巡查大廈防火措施。

警方：將向死因裁判庭呈交死者資料

警方表示，正繼續跟進火災相關的調查工作，將向死因裁判官提交死亡調查報告，死因裁判官研究報告後，決定應否開庭研訊。如開庭研訊，死者的資料將由警方向法庭呈交。為了尊重死者家屬意願，警方現階段不會公開死者名單。市民如有查詢，可致電1878 999，與警方傷亡查詢中心聯絡。

鄧炳強：消防處將派出便裝人員巡查大廈防火措施

鄧炳強表示，當局已引入多項新科技和策略防火措施，冀大廈管理公司和業主都支持。他舉例說，消防處會加強派員巡查大廈消防隱患，甚至派出便裝人員巡查，不過不能「每日站著」，他指正如傳媒報道，部分防煙門在消防處巡查後，又再出現違規問題。

計劃訓練大廈住客自行在大廈內巡查防火措施

鄧炳強續稱，當局未來計劃訓練大廈住客，加強他們的防火意識和基本防火措施，由自行在大廈內巡查，一旦發現有問題，可即時通知管理公司或相關人士，甚至向消防處舉報，以便採取執法行動。

他又希望管理公司加強巡邏，以及作出相關紀錄；並將火警鐘測試由每年一次，加密至每半年一次，以及每年進行防火演習。