海關聯消防冚非法加油站截12人　當中8人被捕包括3私家車司機

香港海關及消防處過去兩周（1月5日至18日），採取聯合行動「擊破」，打擊非法燃油活動，在全港多區搗破8個流動非法加油站及油倉，共檢獲逾7,100公升未完稅汽油及6萬公升柴油，並扣查7輛車，市值合共約310萬元。案件涉及12人，包括8名非法油站的管理員及操作員、3名光顧非法加油站顧客及一名貨車司機，其中8人被捕。海關會向法庭申請充公在行動中檢獲的車。



海關表示，不法分子利用改裝油缸貨車，將未完稅汽油偷運入境，再儲在鄉郊的汽油儲存倉庫，直接供應給非法加油站。



香港海關及消防處過去兩周（1月5日至18日）打擊非法燃油活動，檢獲約67,100公升非法燃油及七輛車，市值合共約310萬元。（蔡正邦攝）

海關過去兩周在全港各區進行一連串掃蕩，分別在九龍灣和慈雲山的偏僻街道，共搗破3個流動非法加油站，檢獲3,100公升的未完稅汽油，檢取3輛供應非法汽油的輕型貨車，和3輛光顧非法加油站的私家車。行動中，海關拘捕6人，包括3名相信為非法加油站的負責人，及3名相信為光顧非法加油站的顧客。6名被捕男子均為本地人，年齡介乎34至66歲。

海關分別在九龍灣和慈雲山的偏僻街道，共搗破3個流動非法加油站。（蔡正邦攝）

另外，人員亦打擊位於偏僻鄉郊位置的非法燃油來源及儲存中心，分別在屯門及元朗的3個位置，搗破兩個鐵皮屋內的非法加油站及一個汽油儲存中心，合共檢獲4,000公升未完稅汽油。

其中在屯門破獲的非法加油站以汽車美容作掩飾，海關當場檢獲一輛正在卸載未完稅汽油到非法加油站的跨境貨車。案中，兩名分別37及54歲中國籍男女被捕，分別為貨車男司機及非法油站女操作員。

海關在屯門破獲的非法加油站以汽車美容作掩飾，人員當場檢獲一輛正在卸載未完稅汽油到非法加油站的跨境貨車。（蔡正邦攝）

海關稅收罪案調查科調查第三組指揮官張瑞敏指，近年本港油價持續上升，不法分子有更大誘因，販賣一些較便宜的未完稅汽油圖利，也誘使市民鋌而走險光顧。調查發現，不法份子會利用非法改裝油缸的貨車，將未完稅汽油偷運入境，然後運輸到一些鄉郊非法汽油儲存倉庫，或直接供應給非法加油站；倉庫則會再將汽油供應予流動非法加油站。

她表示，經營非法流動加油站的人，涉嫌利用未符合消防規格的車輛，將非法汽油運載到市區較偏僻的位置販賣，以增加流動性及人員打擊的執法難度。

海關稅收罪案調查科調查第三組指揮官張瑞敏（右）及消防處危險品執法課高級消防隊長葉冠雄交代案件。（蔡正邦攝）

消防處則在1月7日及1月15日，分別在青衣及屯門搗破兩個非法柴油加油站，共檢獲6萬公升柴油及一批入油工具，截查3男1女涉案者（40至48歲）。他們涉嫌違反《消防條例及危險品條例》，將會被檢控。

為保障公眾安全，消防處已暫停涉案危險品車輛的牌照，相關牌照持有人一經定罪，其牌照將被撤銷，並禁止相關車輛繼續運載危險品。消防處已檢走涉案柴油，會向法庭申請充公。

涉案非法加油站利用一些未符合消防規格的設備。（蔡正邦攝）

上述案件中， 6宗屬非法汽油案件，2宗為非法柴油轉注案件。人員合共檢獲7輛涉案車輛，市值為122萬元，包括3輛供應非法汽油的輕型貨車、3輛光顧非法加油站的私家車及一輛改裝油缸的跨境貨車，海關會根據《應課稅品條例》向法庭申請充公。

人員檢獲未完稅油及一批入油工具。（蔡正邦攝）

消防處呼籲公眾切勿光顧非法加油站，以免助長不法分子繼續經營非法燃油轉注活動；非法油站並未裝設加油站專用的消防裝置，一旦發生火警或爆炸，後果非常嚴重，對自身或公眾都構成高度危險。

海關亦指出，購買未完稅汽油屬刑事罪行會留有案底，而且非法汽油品質沒有保證，使用非法汽油可能會對汽車造成損害，影響行車安全。 市民切勿貪圖每公升便宜幾元，而鋌而走險；涉案車輛亦有機會因使用非法汽油而被法庭充公，後果得不償失。

根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、購買或售賣未完稅汽油均屬違法，一經定罪最高罰款100萬元及監禁兩年。根據《消防條例》及《危險品條例》，過量儲存危險品及經營非法加油站，一經定罪最高可被判罰款10萬元及入獄監禁6個月。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列倉單貨物一經定罪，最高罰款200萬元及監禁7年；為走私目的更改汽車裝置、構造物或結構並加以利用，該汽車可被充公。

市民如發現有懷疑非法燃油轉注活動或過量儲存危險品情況，可致電消防處24小時「油擊」舉報熱線5577 9666或投訴熱線2723 8787，或致電海關熱線182 8080舉報。