大興邨斬人｜男疑犯被暫控3項傷人罪 案件今日提堂
撰文：王譯揚 梁曉晴
屯門大興邨昨早（23日）發生持刀傷人案，樓上樓下兩住戶疑因冷氣「倒汗水」問題積怨，樓下謝家去年懷疑遭樓上60歲譚姓男住戶鑽穿天花淋尿及煙灰水後，譚男昨早疑趁謝氏父女出門時，用菜刀斬傷他們，謝妻見狀上前阻止同告受傷，譚男涉嫌傷人被捕，現正被扣留調查，案件交由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進。
譚男被暫控3項傷人罪，案件將於今日（24日）上午於沙田裁判法院提堂。
案發在昨早（23日）約7時35分，事主謝先生帶同10歲女兒出門上學時，樓上單位的譚姓男住戶取出菜刀襲擊兩人。謝先生手指及膝蓋擦傷，女兒嘗試奪刀時左右手擦傷，謝太聽到呼救聲出來查看，前臂被刀割傷。謝家3名傷者與手部受傷的譚男，分別被送往屯門醫院治理。
