朗豪坊adidas試褲風波｜女大學生兩度遭拉開簾　情緒受困發文惹議

一名21歲女大學生，於本周三（28日）前往旺角朗豪坊adidas試褲期間，報稱分別兩次被操普通話女顧客、及一名男職員扯開布簾。她向店舖經理投訴，最後亦驚動警方，但認為不獲正視，在網上發文後引起迴響。



據了解，案件最終被警方列作「糾紛」處理。女事主向《香港01》憶述事件始末，批評該名經理態度不屑，「完全冇諗住處理」；而警方則認為不涉刑事，只能循個人途徑追究，才會在網上公開事件。她哽咽稱，自己大哭一場，情緒受困，連續兩日缺課及無返兼職，「我唔敢再去adidas‥‥‥係咪要除晒衫畀你望成個鐘先係刑事？」《香港01》正就事件向adidas查詢。



女事主於本周三（28日）前往旺角朗豪坊adidas試褲時，報稱被操普通話女子及一名男職員先後拉開簾，最後驚動警方。（林振華攝）

就讀大學4年級的C小姐（化名）憶述，本周三（28日）偕一名友人前往朗豪坊adidas試穿兩條褲，獲一名男職員安排前往其中一間試身室。當她換好其中一條褲後，因尺碼不合，遂着朋友協助拿取其他尺碼，自己則返回試身室內等候。

等候期間，突有兩名操普通話的女子打開其試身室的簾，幸她當時已經換好褲，並非更衣狀態，「我嚇一嚇，行出去，望住佢哋問佢哋想點」。C小姐稱，當時該名男職員與該兩名女子圍住試身室出口，「望實我，完全唔想畀我試衫，想趕我走咁。」

女事主在網上發文，引起迴響。（Threads截圖）

C小姐感到不安，遂立即折返試身室，打算換褲後便離開，詎料該名男職員竟未經她同意下，再一次打開試身室的簾，「我呆咗，我條褲已經除到落腳眼，其實我已經扣住嗮兩個扣，但係出面一扯就開。」她慌忙自己拉上簾，繼續換褲。

C小姐大感不解，認為兩名女子無故打開其簾後，該名男職員應很清楚她身處試身室內，卻仍然「第二次」開簾，事後亦沒有道歉，揚長而去。她雖一度離開，但決定折返店舖，並向一名戴眼鏡的男經理投訴，惟C小姐批評對方語帶不屑，引述對方稱，「呀唔好意思呀，我會加強返員工training㗎喇！」其朋友原本不清楚來龍去脈，得悉內情後感事態嚴重，遂決定打999報警。

警員未到場前，C小姐稱店方安置她與朋友在近門口的一處猝窄空間，不批准其他人入內，又拉起透明膠閘，「好似個籠咁，好多射燈照住我，出面啲人行嚟行去影我，好似動物園咁，好似我做錯咁。」而有關男職員卻留於倉內，直至警員到場交涉才現身。C小姐稱，自己未獲批准查看閉路電視，引述警方指「只望咗一眼，唔算窺淫或刑事」，最後未能立案。

C小姐認為店方與警方均希望淡化事件，「連續兩次，明知有人都可以咁，真係好恐怖，警察又處理唔到‥‥‥係咪要除晒衫畀你望成個鐘先係刑事？」她事後哭了良久，且情緒大受困擾，「喊咗好耐，成個震晒，成晚冇瞓」，故昨晚及今日的課堂亦缺席，亦沒有返兼職，「我冇出過門口，我都係做sales（售貨員），喊咗成晚，眼都腫晒‥‥‥」

昨日處理事件期間，C小姐指商場方面得悉事件，都有留低其聯絡方式；惟adidas店方由始至終沒有留低其聯絡方式跟進，「完全冇諗住處理，我唔敢再去adidas」。她已根據店方提供的電郵向adidas投訴，暫未獲回應，現正與親友商討下一步行動。

事件在網上引起熱議，不少網民認為事件荒謬，「明知個客係入面試衫，開簾有咩居心？」、「既然經理都覺得無問題，報警又話唔犯法，咁下次人人都去拉開個簾」；亦有人揚言不光顧，並促事主向adidas德國總部投訴，「香港投訴未必有用」。

警方表示，於1月28日傍晚6時05分，接獲一名21歲女子報案。事件涉及另一名20歲男職員。人員到場調查後，女事主循客服途徑自己處理，案件列作「糾紛」處理。