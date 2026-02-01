上環5100萬日圓劫案｜3日籍男及1內地女　暫控串謀搶劫周一提堂

上環前日（30日）發生巨額劫案，兩名日本籍男子在德輔道中一間找換店外，被兩名賊人搶去5,100萬日圓（折合約257萬港元），警方即日拘捕6人，當中3名為日藉男子（23至28歲），包括報稱遇劫的受害人，懷疑作內應通風報信；另外一名53歲內地籍女子，則在案發前參與準備工作。



警方今日（2月1日）表示， 上述3名日籍漢及1名內地女，已被暫控合共一項「串謀搶劫」罪，案件將於明日（2月2日）上午，於東區裁判法院提堂；其餘兩名虛擬貨幣找換店職員，已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。



1月30日上環5100萬日圓劫案，警方拘捕6人及起回部分贓款，港島總區刑事部警司冼國明（中）及重案組總督察林嘉澄（右）2月1日交代案情。（陳浩然攝）

事發前日（30日）早上約9時半，中環德輔道中272號對開，兩名屬於日本公司的職員（51及27歲），從日本抵達香港押運批一批現金，金額高達1.9億日圓，打算前往中環兌換外幣。當職員的士到達上址後，突然有兩名男子出現，粗暴地搶走其中一個背囊，背囊內有5,100萬日圓，兩名匪徒隨即登上接應私家車，沿德輔道中往西行方向逃離現場，附近街坊見狀報警。

港島總區重案組隨即接手調查，鎖定匪徒及接應車輛逃走路線，從而得知匪徒準備於得手當日搭飛機離開香港。警員立即迅速部署，在案發後6小時後，在香港國際機場，以「搶劫」罪名拘捕兩名日本籍男子及一名內地女子，年齡介乎23至53歲。

該兩名男子正正為早上在找換店門口搶去現金的匪徒；被捕女子為同黨，相信在案發前有參與準備工作，案發後與兩名男子一同逃離現場。警方在3人身上及行李起回460萬日圓現金。

1月30日上環5100萬日圓劫案，警方拘捕多名涉案者，起回部分贓款。（陳浩然攝）

同一時間，警方於尖沙咀彌敦道拘捕兩名虛擬貨幣找換店職員，分別為一名28歲本地男子及一名29歲內地男子，兩人均姓吳，涉嫌協助匪徒處理部份贓款。警方經進一步調查，在一找換店起回700萬日圓現金。據悉，暫時沒有證據顯示有關員工與劫案有關。

調查亦揭發，其中一名自稱受害人的27歲日本籍男子，為犯罪團伙其中一名成員，充當內應角色向匪徒通風報信，企圖侵吞款項。由於匪徒非常掌握受害人的行車路線以及到達時間，而且有人在警方調查後，前言不對後語，引起警方懷疑。警方同樣以搶劫罪名，拘捕該名男子。

警方事後在上環德輔道中272號一間找換店調查。（黃偉民攝）

而據日媒報道，東京羽田機場30日凌晨發生一宗搶劫未遂案，一名50多歲男子在帶著1.9億日圓（約962萬港元）現金時遭人試圖搶劫，日本警方認為受害者與上環劫案疑相同，即該男子在離開日本飛往香港後再次遭遇搶劫。