旺角上海街單位變毒窟　警起獲$1.4萬毒品　9人被捕

警方在旺角區內進行打擊毒品行動，突擊搜查上海街一單位發現可卡因、冰毒等毒品，總市值約1.4萬元。經調查後，一名56歲男子涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」被捕；另外，該單位內5男3女則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。



旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日（2日）在區內進行打擊毒品行動，突擊搜查上海街一單位。

行動中，人員在該單位檢獲約7克懷疑可卡因、約3克懷疑海洛英、約2克懷疑「冰」毒、約30粒懷疑咪達唑侖（俗稱「藍精靈」）及一批懷疑吸食毒品工具，包括「冰」壺、錫紙及打火機等。行動中檢獲的毒品總市值約1.4萬元。

人員遂拘捕該單位內的一名56歲姓許本地男子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；另外，該單位內5名本地男子及3名本地女子，年齡介乎45至64歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。