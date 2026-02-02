警方與國際刑警合辦會議　120專家出席　探討打擊網絡罪行產業化

香港警務處今明兩日（2日及3日）與國際刑警組織合辦「國際刑警組織網絡罪案專家組（專家組）年度會議」，主題為「打擊網絡罪行產業化」，超過30個國家／地區的執法機構人員、業界及國際組織專家，共超過120人出席，就打擊網絡罪行產業鏈作深入探討，涵蓋多個議題，包括網絡罪行生態、網上勒索、人工智能，以及虛擬資產追蹤等。



會議首度在香港舉辦，警務處處長周一鳴致辭時稱，要有效打擊網絡罪行，須加強跨境合作、跨界別夥伴關係，以及持續提升應對能力。是次會議正是一個匯聚國際執法機關、學術界和業界的平台，通過經驗分享、情報交流和聯合行動，將集體智慧轉化為打擊網絡罪行的力量。



周一鳴舉例指，香港警隊留意到虛擬資產相關犯罪的新興趨勢，去年與Web 3產業接洽，成立虛擬資產情報工作組，作為公私營合作平台，匯聚監管機構與持牌服務供應商，共同應對Web 3技術帶來的挑戰，並推動數位資產發展的創新與安全。警隊同時開發虛擬資產追蹤系統CryptoTrace，視覺化呈現虛擬資產調查過程，並全面支援警隊的調查人員。

香港警務處與國際刑警組織合辦「國際刑警組織網絡罪案專家組年度會議」，警務處處長周一鳴在會議上致開幕辭。（政府新聞處圖片）

第94屆國際刑警組織周年大會今年將在香港舉行，香港警隊與國際刑警組織將繼續保持緊密聯繫，進一步加強國際警務合作，深化夥伴關係，打擊跨境網路犯罪集團。

國際刑警組織網絡犯罪主管Neal Jetton發言時指出，是次會議充分展現香港作為國際警務合作樞紐的積極角色，期望會議能推進切實可行的解決方案和聯合行動，有效打擊並瓦解網絡罪行。

警務處處長周一鳴（右）和國際刑警組織網絡犯罪主管Neal Jetton（左）在會議上合照。（政府新聞處圖片）

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪以專家組主席身分主持會議。會上，他強調在網絡罪行產業化的趨勢下，國際合作、專業培訓及跨界別協作模式的重要性。