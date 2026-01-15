港辦國際刑警組織全體大會　鄧炳強上京報告：將展由治及興新景象

本港今年底將首辦國際刑警組織全體大會，保安局局長鄧炳強率領警務處處長周一鳴等人到北京，與公安部進行有關工作會議，報告準備情況。鄧炳強今日（15日)傍晚返抵香港，表示希望透過有關會議讓人看到香港由治及興的新景象，顯現「一國兩制」的成功，強調。



保安局局長鄧炳強（右）和警務處處長周一鳴（左）回港後，講述到北京與公安部進行有關工作會議。

鄧炳強今日在機場見記者時表示，國際刑警組織全體大會今年會由國家承辦，並於香港召開，預計會有196個國家的警務首長和高級官員、大約1,000人在香港，就最新的罪案趨勢、共同面對的安全風險和保安風險，以及如何加強國際合作和全球性和區域性的安全議題作出討論。

鄧炳強強調必然會做好今次會議，希望透過會議，讓人看到香港由治及興新景象，展現香港在安全、社會包容、專業性及科技創新方面的新景象，又認為可顯現「一國兩制」之下的成功。

保安局局長鄧炳強（右）表示，非常有信心辦好國際刑警組織全體大會。

他又表示，香港主辦這次大會，可以將香港由治及興的新氣象展現給全世界看到，「看到我們在安全、社會包容性和效率方面等的所有優點。」他指香港舉辦了很多大型國際會議，包括每年主辦很多的金融會議，警隊也在主辦國際性和刑事課題有關的活動方面有豐富經驗，今次不單是警隊的事情，而是整個政府不同部門都會協助，而政務司司長陳國基亦主持督導委員會去做好這件事，加上國家於背後大力支持，他非常有信心辦好這個會議。