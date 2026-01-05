國際刑警全體大會今年港舉辦　周一鳴感光榮：凸顯超級聯繫人角色

國際刑警組織全體大會將於今年11月首度在本港舉辦，屆時全球196個成員國、逾千警務首長及部長級官員將出席。警務處處長周一鳴受訪時表示，香港成功代表國家申辦會議，反映了國家對香港特區的支持、關懷和信任，感到無限光榮。



周一鳴說，有信心讓各地代表賓至如歸，並透過說好中國故事、講好香港故事，向他們展現「一國兩制」的成功。同時，凸顯香港作為「超級聯繫人」的角色，強化與不同國家和地區的聯動和交流，共同打擊跨國罪行，鞏固香港警隊「Asia’s Finest」（亞洲最優秀的警隊）的金漆招牌。



第93屆國際刑警組織全體大會閉幕式的授旗禮上，國家公安部副部長徐大彤（前排左二）在警務處處長周一鳴（前排左一）陪同下，接過國際刑警旗幟，標誌下屆國際刑警組織全體大會將在香港舉行。 （警方圖片）

今次為中國第三次成功申辦 前兩次在北京舉行

國際刑警組織全體大會每年舉行一次，旨在連結各國執法機關，共商警政、促進合作，以打擊跨國及有組織罪行。第93屆大會於2025年11月24日至27日在摩洛哥馬拉喀什召開並順利結束。閉幕式的授旗禮上，國家公安部副部長徐大彤在警務處處長周一鳴陪同下，接過國際刑警旗幟，標誌着香港正式代表國家成為下一屆承辦城市。

這次是中國第三次成功申辦，前兩次分別在1995年和2017年於北京舉行，第三次由香港舉辦。

由我啱啱開始知道國家有呢個諗法，加上自己嘅個人背景，我在國際刑警工作過，我覺得好光榮。 警務處處長周一鳴

周一鳴曾出席數次全體大會，見證不同地區成功舉辦經驗，他說不曾想過有一天會落戶香港。對於國家對香港特區及香港警隊的信任，他感到無限光榮。

警務處處長周一鳴接受訪問，指香港代表國家於2026年承辦國際刑警組織全體大會，對此感無限光榮。（蔡正邦攝）

行政長官提出三層架構 確保會議順利舉辦

為確保今年大會取得圓滿成功，行政長官已提出三層架構：由政務司司長主持督導委員會、由保安局局長帶領跨部門工作小組統籌，以及交由警務處處長在內部開展工作會議討論及落實執行。

周一鳴指，籌備工作已開展一年，現時進展良好。香港過去舉辦過許多大型活動，例如全國運動會，累積了豐富的跨部門溝通和協調經驗。同時，警隊近年亦派遣人員到不同地方考察大型活動，包括巴黎奧運，以吸取安保、人流管理和交通安排等經驗。同時，警隊在內部開設「安保及大型活動」課程培訓人員。警方將參照並應用各種經驗，進行事前演練，確保成功舉辦明年大會。

周一鳴2012年曾借調到法國里昂國際刑警秘書處擔任情報主任。（警方相片）

周一鳴指港警在國際享負盛名 決心保持優勢

周一鳴曾在2012至2013年被借調往法國里昂的國際刑警秘書處，出任刑事情報主任一職，他形容為其職涯一個重要里程碑，能與不同國家的警察共事及交流，並體會到香港警隊在國際警務層面上處於世界前列位置。

他表示，作為處長，會繼續帶領警隊，與國際刑警組織保持緊密合作，積極發揮「超級聯繫人」的角色，並維持香港警隊「Asia’s Finest」的美譽：「香港警隊以效率、以能力、以決心等等，我可以話喺全球嚟講向好高水平，我哋會繼續保持呢個優勢。」

警務處處長周一鳴表示，會繼續帶領警隊，與國際刑警組織保持緊密合作，積極發揮「超級聯繫人」的角色。（蔡正邦攝）

港警積極參與國際警政合作 專業獲認同

香港警隊一直以來活躍於在國際警政合作，除了派駐人員至國際刑警組織總部及各區域辦事處外，亦在不同專項工作小組中擔任領導職務，積極參與國際刑警組織舉辦的各類會議和行動，並舉辦國際性的課程，例如商業罪案和財富調查等，邀請其他警隊參與，互相分享經驗，反映香港警隊的地位及工作獲得國際認同。

警方表示，網絡安全及科技罪案調查科總警司，現時是國際刑警組織全球網絡罪案專家組主席，同時也是亞洲及南太平洋科技罪案聯合行動工作組副主席；財富情報及調查科在「財務行動特別組織」及「亞太反洗錢組織」等國際反洗錢和反恐融資組織中扮演重要角色，常被邀請擔任專家評核員；商業罪案調查科則聯同多個反詐騙中心，成立反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」，現時成員擴展至13個國家或地區，透過強化情報交流與協調行動，共同打擊詐騙、與網絡相關及洗黑錢的罪行，目標是讓不同國家、地區能在24小時內截停騙款。平台將繼續深化交流，邀請更多國家和地區加入，以擴大合作網絡、提升打擊騙案效率。

7地在今年4月28日至5月28日進行反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」的首次聯合行動，攜手打擊跨境詐騙犯罪活動，出動處2700名執法人員，成功識別並瓦解多個跨境詐騙網絡，拘捕1858人，涉及9268宗詐騙案，涉及損失總共2.25億美元。行動亦凍結了32607個銀行帳戶，攔截騙款約2000萬美元。（反詐騙協調中心ADCC圖片）

同時，因應全球罪案趨勢，香港警隊正重整與海外執法機構的協作策略，除了傳統夥伴，將會加強與東盟國家和「一帶一路」沿線國家的合作，包括越南、柬埔寨等，將他們視為打擊跨國、跨區罪案的重要夥伴。

周一鳴：藉此機會說好中國故事、香港故事、警隊故事

香港今年承辦國際刑警組織全體大會，將進一步深化香港作為「超級聯繫人」的角色，繼續與國際協作及交流，共同打擊跨國罪行。周一鳴另強調，香港特區及警隊會藉此機會說好中國故事、香港故事、警隊故事，希望讓所有來賓從準備來港到離開，都能感受到香港這個彈丸城市的活力、友好，以及會議的難忘和成功，以展現「一國兩制」的成功。