新型碰瓷黨｜逾70宗個案　鄧炳強：有索賠人報稱「撞傷頸」20次

早前據報有司機在交通事故發生一段時間後，疑被人無理索取高額賠償，並指多宗同類案件均涉及同一間律師行和同一名醫生，質疑是「集團式」敲詐。



保安局局長鄧炳強今天（1日）表示，警方現時接到涉及「新型碰瓷黨」的個案已經超過70宗。調查發現，有聲稱受傷並提出索償的「受害人」，報稱撞傷頸部超過20次，相信是有組織詐騙，鄧炳強強調會仔細調查。



保安局局長鄧炳強表示，警方現時接到涉及「新型碰瓷黨」的個案已經超過70宗。（資料圖片／廖雁雄攝）

有索賠「受害人」20次報稱撞傷頸

保安局局長鄧炳強在商台節目《政好星期天》表示，涉及「新型碰瓷黨」的個案現時已經超過70宗。他透露手法包括有人利用汽車攝錄鏡頭在道路上拍攝，當拍攝到有司機在雙白線切線，就會向警方舉報。當司機繳交違例罰款後，騙徒就會聯絡司機，聲稱事發時正駕駛汽車在他後方，由於他突然切線，於是要緊急煞車，撞傷頸部，更有心理受創，要求索償數十萬元。

早前，香港保險業聯會行政總監劉佩玲（左）及商業罪案調查科警司馮培基（右），就近期出現的交通意外「新型碰瓷黨」詐騙個案見記者。（左朗星攝）

警方調查發現，有聲稱受傷並提出索償的「受害人」，牽涉多次同類事件；而次數最多的個案，有「受害人」報稱撞傷頸部超過20次。

照計一個人，無咁黑（不幸）㗎，日日出街都遇到意外 鄧炳強

鄧炳強相信是有組織詐騙的團伙，而警方亦發現，處理這類索償個案的來來去去都是涉及三數間律師行和數名醫生，他指，不敢武斷指這些專業人士有合謀，但警方會仔細調查，如有違法行為，一定會執法。

鄧炳強。（鄭子峰攝）

鄧炳強呼籲市民，若遇到疑似「新型碰瓷黨」，必先與保險公司處理，因後者有資料庫，可提醒可疑個案，又建議如發現有任何問題，例如索償金額或情節不合理，應立即報警。他又指，保險業界已局明確向當表示，若車主最終獲證實無犯錯，不會被扣除「無索償折扣」（NCB）。