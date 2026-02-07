長沙灣車火｜非法油站進駐月餘釀災　無辜車主崩潰：借車運魚交貨

長沙灣欽明路及欽州街西迴旋處昨午（6日）有多車起火，消防在其中一輛嚴重焚毁的輕型貨車上，發現油缸、油槍及油喉等入油工具，相信為非法改裝而成的流動非法加油站。今日（7日）記者重返現場，有人指涉事非法油站進駐約一至兩個月，事發前疑有一輛私家車到場入油，豈料發生意外。現場有多輛汽車被波及焚毀，當中包括運魚車，有車主指一場無妄之災令其生財工具全毀：「我都唔知點算，你問我，我寧願你燒死埋我。」他現時只能向朋友借車運魚交貨予客人，更擔心起火源頭涉及非法賣油活動，保險公司未必願意賠償。



記者今日再到現場視察，發現有多輛被焚毀的貨車仍停泊上址。（黃偉民攝）

涉事私油車進駐僅一兩個月 現場存大量電油

據現場消息指，涉事起火的貨車平時疑賣非法汽油，不時有私家車到場入油。有不願透露姓名的人士，指涉事賣油車大約近一兩個月才出現，經常停泊在上址，但亦不時游走，他亦不敢過問賣油車的生意是否興旺。

私家車到場疑幫襯賣私油貨車 豈料突然起火

他指，昨午事發前，涉事賣油的貨車先駛至現場，未幾有一輛白色私家車駛來，懷疑幫襯非法油站，但入油期間白色私家車突然褪後，之後貨車即時起火，而且火勢猛烈，並迅速蔓延，波及在場多輛運魚車。

火警中，40歲姓曹男傷者身體15%二級燒傷，另一名46歲非華裔男傷者身體20%二級燒傷，分別送往瑪嘉烈醫院及伊利沙伯醫院治理。據在場人士指，二人分別是買家及賣家。

昨午事發前，涉事賣油的貨車先駛至現場。（讀者提供）

受影響車主憂保險公司不願意賠償 現時借車運魚交貨

多輛停泊在上址的運魚車及貨車慘被波及焚毀。其中一名車主向記者表示，其貨車價值約百萬元，如今生財工具已燒成廢鐵，但他仍要供款。他擔心起火源頭涉及非法賣油活動，保險公司未必願意賠償，屆時他將無法索款償還車貸或籌錢買新車。他現時為了維持生計，只能向朋友借車撐住先，繼續運魚向客戶交貨。受訪期間，他愈說愈激動，感到前路茫茫：「我都唔知點算，你問我，我寧願你燒死埋我，起碼有份保險畀我屋企人。而家我兩邊都唔到岸。」

案件交由重案組跟進 無人被捕

警方今日表示，案件列作「出售及買入在香港的應稅貨品」及「火警」，交由深水埗警區重案組跟進，暫未有人被捕。