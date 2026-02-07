大埔粉麵店疑現鼠蹤｜片主：拍片原為提醒友人　千真萬確歡迎對質

昨日（6日）有人於社交平台發布一條影片，指大埔一間粉麵店的廚房內驚現「老鼠派對」。片中可見，廚房後巷一個裝有食材的膠桶上，有6隻老鼠進食桶內食材。另有相片可見，裝有多個鳳爪排骨盅飯的蒸籠放在後巷一架手推車上，旁邊是一桶廚餘，衞生欠佳。店方在網上發表聲明，承認放置盅飯方式不當，但指老鼠影片是AI偽造；職員亦向《香港01》稱，懷疑是店舖生意好，惹同行妒忌中傷。



相關老鼠進食影片的片主今日（7日）接受《香港01》訪問時，直言對於店方聲明感「唔知好嬲定好笑」。他稱涉事片段是在去年2月拍攝，形容該處的老鼠十分猖狂，於是拍片提醒友人該粉麵店衛生欠佳；及至昨日在群組看到蒸飯的圖片後，才上傳影片作「圍內」討論。對於店方宣稱片段是AI偽造，片主強調影片「千真萬確」並有保留有原檔，如店方指控他造謠、或要追究法律責任等，他都歡迎當面對質，亦指可以找專業人士驗證真偽。



昨日（6日）網上社交平台有人發布一條影片，指大埔墟一間粉麵店廚房後巷一個裝有未經處理食材的桶上，有6隻老鼠「大啖大啖」進食桶內食材，狀甚滋味。（Charles Wong提供影片截圖）

片主表示，涉事片段是在去年2月的一個凌晨拍攝，他在店舖後方停車場等朋友期間看到此情境，形容該處老鼠十分猖狂。他稱當時拍片的用意主要是嘲諷友人，並提醒對方注意店舖的衛生情況：「當時我拍片用意係笑我個朋友，話你平時咁鍾意食呢間嘢，原來呢間嘢係咁污糟嘅！」

及至昨日，片主稱看到有人於大埔群組提及有蒸飯放到後巷，於是才上傳影片，打算與大埔區的人作「圍內」討論，沒想到最終「傳到周圍都知」：「其實冇諗過用呢段片搞大件事，亦都冇話要指責啲咩，諗住有討論價值，都係講下啫。」

對於店方稱出聲明指片段是AI偽造，片主強調影片「千真萬確」指自己有保留有原檔，亦直斥店家「死口唔認」，認為是他造謠生事。他續指，如果店方要堅持追究法律責任或報警，亦不感害怕，認為現時自己所做的事是正確的。

片主又稱片段都是用手機所拍攝，資料都有顯示拍攝時間等。根據他提供的影片參數，相關影片是由一部iPhone手機，於去年2月11日凌晨1時46分拍攝。他直言，如果店方有任何問題都可以找他當面對質，另外亦可以找專業人士驗證片段真偽「如果佢玩到係用法律嘅，或者指控我有咩不實嘅，我係原拍攝者我歡迎你同我對質，段片原檔喺晒度，所有資料都喺晒度。」

大埔一粉麵店被指有群鼠「開餐」，店方指影片是用AI偽造，上載影片的人則向《香港01》表示影片是千真萬確。根據片主提供的影片參數，顯示片段是於2025年2月11日凌晨，以一部iPhone手機拍攝。（Charles Wong提供影片截圖）

店方：影片疑AI生成 指當面對質「口同鼻拗」無必要

今早（7日）早上10時許，涉事粉麵店在Facebook大埔街坊群組就事件發出「嚴正聲明及致歉啟事」，承認將鳳爪排骨飯放置於手推車上實屬疏忽，並就此向顧客致歉。惟有關老鼠的影片，店舖表示片中出現「多項不合理及常見於 AI 合成內容的情況」，指影片疑AI生成或剪輯內容，有人疑作出惡意誹謗，店舖已就事件報警求助，案件已交由警方及律師跟進。

涉事粉麵店於早上10時許在Facebook大埔街坊群組發出「嚴正聲明及致歉啟事」，承認將鳳爪排骨飯放置於手推車上實屬疏忽，就此向顧客致歉。惟至於老鼠進食廚餘影片，指影片疑AI生成或剪輯內容，作出惡意誹謗，店舖已就事件報警求助。（網上截圖）

《香港01》記者今日傍晚6時左右，到涉事粉麵店了解，發現店內仍座無虛席。店舖職員表示，影片真假尚無定論，店家已報警備案望取回公道。他推猜因店舖生意好，才招來同行妒忌中傷。對於老鼠影片的片主稱歡迎當面對質，該名代表則稱只是「口同鼻拗」，認為對質是「無必要」。

《香港01》記者今日傍晚6時左右，到涉事粉麵店視察，發現店內座無虛席。（王譯揚攝）

食環：巡查未在店內發現鼠隻活動 已就食物室不潔提檢控

此外，今早有多名身上印有「防治蟲鼠服務承辦商」的食環署職員在該店舖對開及後巷洗地清潔，並在店舖對開大街放置老鼠藥滅鼠。

食環署回覆《香港01》查詢指，留意到社交媒體上流傳事涉食肆衞生情況的片段，遂於今早派員到該食肆視察，其間發現事涉食肆食物室不潔，已根據《食物業規例》（第132X章）提出檢控。人員今日巡查時，未有在食肆內發現鼠隻活動，但有懷疑鼠跡，已向持牌人進行衞生教育並指示其進行清潔。就該食肆懷疑不當處理食物引致鼠患，調查工作仍在進行中，如有證據會採取進一步行動。署方會持續留意該處的衛生情況。

現場有多名身上印有「防治蟲鼠服務承辦商」的食環署職員在該店舖對開及後巷洗地清潔。（林澤鋒攝）

食環署人員及防治蟲鼠服務承辦商到場巡查