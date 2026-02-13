劉馬車疑冒充通利琴行代言人　便衣警登門拉人　涉欺詐等3罪被捕

網上流傳一段題為「馬車涉嫌欺詐再次被捕」的短片，顯示多名便衣警員登門及展示搜查令，要求進入劉馬車的住所。劉一度拒絕並爆粗謾罵，最終由劉父開門讓警方入內。據了解，社交平台日前流傳附有相片的帖文，拍攝到劉馬車在陳列室彈鋼琴，內容包括「通利琴行代言人劉馬車衷心感謝通利琴行總裁‥‥‥只要說出支持馬車的音樂夢8個字，即可享有8折優惠‥‥‥」。



消息稱，事後通利琴行收到多名顧客查詢劉馬車所提及的折扣優惠，公司職員上網查看後，發現有人在2月9日至11日期間，在多個平台上發佈帖文或影片，提及相關折扣。警方接報調查後，今日中午前往劉馬車住所，他涉嫌「欺詐」、「拒捕」及「盜竊」三罪被捕。通利琴行回覆查詢時重申，公司與劉馬車絕無任何關係，其言論並不屬實，亦不代表公司立場，事件轉交警方處理。



社交平台帖文及相片可見，劉馬車在陳列室彈鋼琴，內容提及「通利琴行代言人劉馬車衷心感謝通利琴行總裁…」

相關影片長約1分19秒，甫開始最少有3名男子在鐵閘外，他們自稱為警員要求開門作調查。而劉詢問所為何事？對方說：「有單尖沙咀發生的刑事案件要同你調查...詐騙案件。」劉予以否認，但探員展示手上搜查令，再次要求開門，否則爆門。

劉馬車顯得有點激動，爆粗謾罵，指「砌我生豬肉」。此時疑是劉馬車的父親勸阻劉：「唔好搞咁多嘢喇！唔好搞住阿Sir做正經嘢，唔好再喺度糾纏。」鐵閘隨即打開，人員進入並指令劉放低電話，最後有人大嗌一句：「做咩呀？」影片結束。

據社交平台較早前流傳的帖文及相片可見，劉馬車蹲在一座鋼琴前彈琴，帖文寫：「通利琴行代言人劉馬車衷心感謝通利琴行總裁…」又指：「各位家長，由即日起，來到通琴行購買任何樂器、課程，只要說出「支持馬車音樂夢」8個字，即可享有8折優惠。」

警方表示，昨日（12日）接獲尖沙咀一公司職員報案，指有人懷疑在社交媒體訛稱為該公司的代言人。油尖警區刑事調查隊第五隊人員根據情報分析，鎖定一名29歲男子，今日（13日）在天水圍採取拘捕行動。

行動期間，該男子情緒激動且拒絕合作，經警方控制後才恢復平靜。人員其後在該名男子的單位中，檢獲一個懷疑屬於他人的錢包。經調查後，該名男子涉嫌「欺詐」、「拒捕」及「盜竊」被捕，現正被扣留調查。案件中，報案人沒有金錢損失。