劉馬車火鍋店襲擊網紅葉子健　稱曾遭葉侵犯故要打他　判囚4月

案底累累外號「劉馬車」的網紅劉駿軒，早前涉衝入尖沙咀一火鍋店襲擊另一網紅葉子健，並指因葉在網上抹黑他。劉今（25日）於九龍城裁判法院承認襲擊葉，他求情時稱要揭露「真相」，指葉曾任他的補習老師並曾侵犯他，故他案發時忍不住鬧葉「禽獸」和打他。劉早前亦承認曾在天水圍Starbucks摸一女子大腿兩秒，裁判官莫子聰考慮兩案案情後，判劉入獄4個月。



劉有9案底5項涉暴力

被告劉駿軒（29歲，報稱自媒體工作者），他今承認1項傷人罪，指他在2025年7月4日，在尖沙咀金馬倫道23號至25號金馬倫廣場2樓A鋪「今晚打邊爐」內，非法及惡意傷害葉子健。

劉早前在屯門法院承認一項普通襲擊罪，指他於今年9月3日，在天水圍頌富廣場第一期星巴克咖啡襲擊女子X 。控方透露，劉有9項案底，其中5項涉及暴力。

劉馬車除了認在火鍋店打葉子健外，早前亦承認在天水圍摸一女子大腿，兩案共判囚4個月。（梁碧玲攝）

食肆閉路電視拍到劉馬車當日走入店的情況。（店舖提供）

食肆閉路電視拍到劉馬車入店後走近葉子健（店舖提供）

劉馬車之後拖葉子健落地，並對葉拳打腳踢。（店舖提供）

網絡紅人葉子健在尖沙咀金馬倫道一食肆被人打傷，施襲者為網紅劉馬車。食肆閉路電視拍得事發經過。（店舖提供）

網絡紅人葉子健在尖沙咀金馬倫道一食肆被人打傷，施襲者為網紅劉馬車。食肆閉路電視拍得事發經過。（店舖提供）

職員見狀即上前制止劉馬車。（店舖提供）

葉子健鼻上染血並貼有膠布，一邊自拍，一邊登上救護車。（IG iptszkinbb）

求情指葉任其補習老師時曾侵犯他

劉自行求情指，對衝動行事感到後悔內疚，願意承擔法律責任。他又說，今日在法庭鼓起勇氣說出真相，指葉長期攻擊他和其家人，指控葉在2018年任他補習老師期間侵犯他，他當日在餐廳忍不住鬧葉「禽獸」，一時衝動打人。劉冀法庭從輕發落，讓他可以照顧年邁父親，及愛他所愛的人。

裁判官莫子聰判刑指，認罪是最大求情理由，考慮案情和求情後，就傷人罪判囚4個月，襲擊罪判囚2周，刑期全數同期執行。

CCTV拍到劉襲擊葉的過程

傷人罪案情指，劉與葉相識，劉當晚趁葉在餐廳食飯時，將葉拖落地下，並拳打腳踢葉約5秒，劉其後被食肆職員制服，他在警方到場前逃走，過程被閉路電視拍到。葉送院治理，他感到頭枕骨有觸痛，亦被驗出眼角膜出血和鼻梁裂傷，同日出院。葉報稱其價值149元的上衣被劉扯爛，其電話屏幕及保護套亦有裂痕，損失4500元。

被捕稱因葉在網上抹黑他

劉翌日到警署自首，錄影會面表示當日去食飯碰見葉，葉在網上抹黑他，他與葉對質，惟不滿對方的回應態度傲慢，一時衝動下襲擊葉。

早前認在天水圍摸女子大腿兩秒

劉早前在屯門法院承認的普通襲擊罪指，劉在2025年9月3日下午在天水圍的Starbucks遇見不相識的女事主X，X當時身穿T恤和短褲，正在等候她的補習學生。劉突然坐近X扮問路，然後以左手摸X的右大腿兩秒。X感震驚大叫，劉即逃離現場，X緊追至輕鐵頌富站，劉欲把200元給X，但X報警，劉在警誡下認一時衝動。

案件編號：KCCC 1843/2025、TMCC 900049/2025