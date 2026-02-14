寶福山名人骨灰被盜｜翁靜晶：劉家良及向華勝骨灰已尋回

沙田寶福山去年發生多宗名人骨灰被盜事件，被盜走的骨灰包括已故著名武術指導、導演劉家良的骨灰，以及部份富豪家族的骨灰。劉家良遺孀翁靜晶律師曾在網上直播中承認事件，指匪徒更傳來被盜骨灰盒照片，企圖要挾贖金。翁靜晶今晚（14日）在YouTube開直播，表示已尋回劉家良及已故著名電影出品人向華勝的骨灰；她今日已領回劉的骨灰及拆走其龕位的碑，日後會安排撤灰，並捐出出售龕位所獲的款項。



去年沙田寶福山曾回覆指，發現有個別先人骨灰被人非法盜取，已第一時間報警處理，並積極配合警方展開調查。寶福山對事件深感關注，並對受影響家屬表示誠摯慰問，將全力配合執法部門，期望案件能盡快偵破，讓家屬安心。

沙田寶福山去年發生多宗名人骨灰被盜，翁靜晶證實包括劉家良骨灰。《香港01》此前獲得部份相片，發現有骨灰龕位被打開，部份位置丟空。

警方回覆指案件作「勒索」，人員經調查後拘捕一名男子，他已被控一項「串謀勒索」罪，案件已進入司法程序；有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）正跟進調查。消息指，案中一人被捕，較早前已在沙田裁判法院提堂，法官命令禁止公開受害人身份及案件細節。

《香港01》曾收到被盜骨灰圖片 至少三名先人骨灰被盜

《香港01》去年獲悉，沙田寶福山多宗名人骨灰被盜。記者曾收到數張是被盜骨灰情況的相片，有人宣稱是有犯罪集團盜取骨灰，並向先人的家屬索取贖金。

根據記者掌握的情況，至少有三名先人骨灰被盜，包括已故武術指導、導演劉家良。

翁靜晶在網上節目「危險人物2.0」承認事件

劉家良遺孀翁靜晶律師，於去年11月3日晚上在其網上節目「危險人物2.0」中承認，8月下旬接獲警方電話，得知劉家良師傅位於寶福山的骨灰被盜，匪徒更傳來被盜骨灰盒照片，企圖要挾贖金，已被警方攔截。

翁靜晶在節目中表示，據了解，除劉師傅的骨灰外，也有其他名人位於寶福山的骨灰被盜，背後疑涉柬埔寨詐騙集團。

翁靜晶拒支付贖金 不會助長匪徒

翁靜晶於去年8月得悉事件，記者於10月亦獲得消息，直至11月3日翁才於直播中公開。她說一直以來不能說，因為怕引起公眾恐慌，配合警方保密。但她說經過這段時間，以及自己的分析，相信劉師傅的骨灰已無法找到。翁靜晶說，絕對不會支付贖金，直言：「6蚊都唔會畀。」因為支付贖金等同助長匪徒。