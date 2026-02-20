中年婦涉假冒官員騙案　賣戶口清洗$524萬黑錢　被加刑囚35個月

一名案發時50歲的本地女子，涉嫌2021年一宗假冒官員騙案，她為收騙款的銀行戶口持有人。警方調查發現，她將自己名下的兩個本地銀行戶口售予他人，兩年間清洗524萬元懷疑犯罪得益。被捕女子今日（20日）在區域法院被裁定兩項「洗黑錢」罪名成立，更被法庭加刑25%，判處監禁35個月。



一女涉及假冒官員案，出租戶口收騙款洗黑錢，在區域法院判囚35個月。(資料圖片)

警方於2021年3月接獲一名市民報案，指懷疑收到騙徒假冒內地官員的電話，騙徒懷疑作出虛假陳述，指其牽涉一宗「洗黑錢」案件，要求報案人交出銀行戶口資料或把款項存入指定的銀行戶口，以證明其清白。報案人向騙徒交出自己的銀行戶口資料後，發現戶口中約58萬元被轉賬至被捕人的銀行戶口，遂報警求助。

商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，於2022年9月14日拘捕該名女子。調查顯示，被捕人涉嫌將自己名下的兩個本地銀行戶口售予他人，並於2021年3月至2023年1月期間共清洗約524萬元懷疑犯罪得益 。經徵詢法律意見後，人員於2024年8月15日落案起訴被捕人兩項「洗黑錢」罪。

被捕人今日於區域法院被裁定兩項「洗黑錢」罪罪名成立。案件中，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百25%的刑罰， 兩項控罪分別被提升至30個月及32個月監禁，兩項控罪判刑同期執行，最終判囚合共35個月。

警方呼籲市民，切勿租借或出售個人的銀行或電子支付工具戶口，以免被不法之徒利用作洗黑錢及接收騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，最高可被判監禁10年。此外，即使不知道戶口被用作犯罪用途，單純租借戶口予他人使用，亦有機會觸犯洗黑錢罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢罪的最高刑罰為500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。