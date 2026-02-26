宏福苑大火︱居民聯署去信特首等官員　盼出售業權前回家執拾

大埔宏福苑去年11月26日發生的五級大火，168死79傷。事隔近3個月，政府上周六（2月21日）公佈長遠安置方案，提出以現金或「樓換樓」方式，收購7幢宏福苑受災樓宇單位業權，預料動用約40億元公帑，所有業主須於今年8月底前選擇方案。惟除了無受波及的宏志閣居民曾獲准上樓收拾1.5小時外，其餘7幢災廈居民未曾歸家。



財政司黃偉綸周二（24 日）在電台節目指，政府的專責小組正研究在取證及清理工作完成、並確保大廈安全之後，派人進入大廈拍攝單位的影片，再交予業主，會適時公佈詳情。



居民昨日（25日）聯署向行政長官李家超等官員發公開信，促請政府讓居民回家執拾充滿回憶的個人物品，包括孩子成長的相簿、家人的珍藏、遇難親人遺物，一切均是金錢無法替代；居民亦擔心，物品會因長期空置而潮濕、蟲蛀，最終受損，希望在正式簽署轉移業權前，能重回單位執拾，重建生活，撫平傷痛。但信中提及，單位存放大量涉及個人私隱的資料和物品，如政府人員或承辦商單獨進入，居民會感到不安。



損毀最嚴重的宏昌閣及宏泰閣早前已分別清拆約6成及8成外牆棚架、宏新閣低層至中層位置部分棚架已被清拆。（資料圖片/蔡正邦攝）

公開信全文如下：

致行政長官李家超先生、政務司副司長卓永興先生、民政及青年事務局局長麥美娟女士：

我們是宏福苑的居民。自去年11月26日火災發生至今，我們被迫離開家園已近三個月。這段日子，回家執拾充滿回憶的個人物品，是我們每一位居民最卑微，也最迫切的心願。

我們理解火災導致樓宇受損，政府需時處理結構安全及善後工作。然而，不少居民的單位並未受火勢直接影響，有住戶更透過家中閉路電視目睹單位內一切如常。眼望家門在咫尺，卻不得其門而入，這種煎熬，不足為外人道。

單位內的每一件物品，都是我們用血汗累積而來。那是孩子成長的相簿、是家人的珍藏、是家屬希望取回的遇難親人遺物——這些都是金錢無法替代的人生印記。每一次等待，我們的心就多痛一次；我們更憂心，這些珍貴物品會因長期空置而潮濕、蟲蛀，最終毀於一旦。

由於單位內存放大量涉及個人私隱的資料和物品，當中亦承載著我們日常生活的軌跡與回憶。若現階段讓政府人員或承辦商單獨進入，難免令我們感到不安，亦使原已艱難的處境更形尷尬與無助。

為保障私隱及維護基本的個人尊嚴，懇請貴方避免單獨派員進入本單位進行拍攝、點算或處理任何物品。我們真誠希望能親自返回單位整理，或至少在我們陪同與監督下進行相關工作。

根據我們目前所了解的相關安排，我們殷切期望政府能進一步說明，以釐清我們的疑問。期盼政府能正面回應：

1. 為何不能在安全許可後立即讓居民親自執拾？

政府早前曾安排宏志閣居民於12月限時返回單位，但僅1.5小時根本不夠。當時只能匆忙搶救證件，根本無暇執拾具有紀念價值的物品。我們要求的，不只是一次「限時搶救」，而是充足且合理的時間，讓我們能好好整理自己的家。

2. 出售業權予政府前，我們能否正式回家？

政府日前公布收購方案。在正式簽署轉移業權前，我們依然是單位的業主，理應擁有進入自己物業的基本權利。如果在今年8月31日的期限前，政府仍未讓我們回家，而我們一旦簽署了出售業權的文件後，我們還有權返回單位執拾物品嗎？

如果答案是「沒有」，這無異於逼我們做一個最殘酷的選擇：要保留回憶，就必須放棄出售業權；要接受收購，就必須捨棄一生的回憶。這不是出售「房產」，這是迫使我們割捨自己的血汗與過去。這個安排，不僅令有意出售業權的居民心如刀割，更嚴重影響我們作出決定的意願。我們不介意在簽署協議後才正式搬離，但我們要求在簽署前或簽署後，獲得一段完整的、有尊嚴的回家執拾機會。

3. 政府能否提供明確的返回時間表？

我們要求政府立即與居民代表協商，制定一個讓居民分批、安全地返回單位執拾的臨時方案，並公布正式回遷的明確時間表，而非讓我們無了期地等待與猜測。

對流離失所三個月的居民而言，親手觸摸家園的物件、親身取回無法複製的回憶，是我們重建生活的第一步，也是撫平傷痛的開始。我們深信政府有同理心，亦有智慧回應這個微小卻珍貴的訴求——准許我們親自返回單位，並給予充足的時間，讓我們帶走屬於自己的人生。

此致

行政長官

政務司副司長

民政及青年事務局局長

一群渴望回家的宏福苑居民

2026年2月25日