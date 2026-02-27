馬鞍山野豬撞人｜漁護：為公眾安全已人道處理　一職員行動時受傷

馬鞍山今午（27日）有野豬闖入鬧市，在港鐵烏溪沙站一帶接連撞傷4名途人，其後逃到利安邨一帶，被警員與漁農自然護理署人員圍捕，上演「追逐戰」3個多小時後中麻醉槍倒地。



漁護署回覆《香港01》查詢證實，鑑於野豬在市區活動對公眾安全構成威脅，捕獲該隻亞成年雄性野豬後，已將其「人道處理」。行動中，亦有一名漁護署職員腳部受輕傷送院。



野豬一度闖入港鐵烏溪沙站，撞傷一名老翁，地上遺下一條血路。（讀者Eric提供）

漁護署表示，於今午約5時接獲警方轉介指港鐵烏溪沙站附近有一頭野豬襲擊市民引致市民受傷，署方即時派員到場跟進。

約晚上8時，該署獸醫以麻醉槍將該頭野豬麻醉並捕捉。牠為亞成年雄性，體長約1.2米，重約40公斤，經檢查發現其一對後腳及口腔有明顯外傷。

馬鞍山有野豬闖入鬧市撞傷多人，與警員及漁護署人員展開約3小時「追逐戰」後終中麻醉槍就擒。（王譯揚攝）

署方稱，鑑於野豬在市區活動對公眾安全構成威脅，漁護署人員將其捕獲後，已作人道處理；並強調當野豬在市區出沒，並對公眾構成即時威脅或已造成傷害時，該署會採取果斷行動，以保障市民安全。

漁護署提醒市民，如遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們。如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進。不應用物件拋向野豬或驅趕野豬，以免挑釁野豬而發生危險。如野豬對人身安全構成即時威脅，請立即致電999報警求助。

野豬匿藏於利安邨附近草叢，大批警員手持盾牌到場尋找其下落，亦有相信是漁護署人員帶同麻醉槍戒備。（王譯揚攝）

野豬「馬路狂奔」，在翠擁華庭對開沙安街馬路疾走。（karson / threads 影片截圖）

事發在今午（27日）約5時08分，警方接獲多名途人報案，指一隻野豬闖進港鐵烏溪沙站，撞到一名老翁，據悉他腳部受傷。野豬其後疾走竄逃，狂奔至附近迎海及銀湖．天峰一帶，據悉再撞到3名途人。兩男兩女傷者，均清醒送往威爾斯親王醫院治理。

野豬闖入鬧市，一度站在商場門口，一名西裝男在旁呼籲途人「盡量企喺度唔好郁」。（讀者提供）

醫院可見，其中一男一女可自行步入急症室；在烏溪沙站被撞跌的老翁，由救護員用輪椅推入急症室；另一名女子則半躺在擔架床上送院。

另外，警方與漁護署人員圍捕野豬時，一名漁護署男職員意外弄傷雙腳，亦清醒送往威爾斯親王醫院治理。

有老翁被野豬撞傷，送院治理。（王譯揚攝）

早前讀者提供的影片及照片可見，一名被撞老翁跌坐地上，現場遺下血路；野豬其後繼續到處亂衝亂撞，一度跑到迎海薈商場及銀湖．天峰樓下的公共運輸交匯處。讀者形容，當時附近的人均「好恐慌周圍跑」。片中可見，一名穿西裝男子一度「跨欄」閃避，且全程協助防範野豬及提醒途人小心勿近。

馬鞍山有野豬闖入鬧市，在港鐵烏溪沙站撞跌一人後，又跑到附近的公共運輸交匯處。（讀者Eric提供）

