寄艙行李藏$480萬K仔　荷蘭抵港65歲婦機場遭海關拘捕

海關在機場偵破一宗航空入境旅客販毒案。關員為一名今日（27日）從荷蘭阿姆斯特丹飛抵本港的65歲女旅客清關時，在其寄艙行李箱中，搜出約12公斤懷疑氯胺酮（K仔），估計市值約480萬元。該名女子隨即被捕，案件仍在調查中。



海關在一名荷蘭抵港65歲女旅客的寄艙行李內，搜出約12公斤懷疑氯胺酮（K仔），估計市值約480萬元。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，並根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，以確保有效打擊跨境販毒活動；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。