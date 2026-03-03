有片｜屯門公路比亞迪私家車陷火海　濃煙席捲半空

今日（3日）下午2時許，警方接獲多人報案，指屯門公路往元朗方向近青田交匯處，一輛比亞迪私家車起火，女司機已離開車廂，沒有受傷，現場交通嚴重受阻。消防到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，最終在下午2時19分將火救熄。



網上圖片可見，快線一輛銀色私家車陷入火海，黑色濃煙席捲半空。比亞迪表示，火警是由放置在座位上的外置充電器（「尿袋」）引致，並非車輛機件或電池故障；火警後車輛的底盤及核心的「刀片電池」組件完好無損。



網上圖片可見，快線一輛私家車陷入火海，黑色濃煙席捲半空。（Bosco Chu 圖片）

比亞迪表示，涉事車輛被送到比亞迪維修中心，由專業技術團隊拆解與勘察，發現起火源頭位於車廂內的乘客座位。公司稱，火警是源於放置在座位上的外置充電器（「尿袋」）發生短路或熱失控所致，並非車輛機件或電池故障；雖然火勢猛烈，令車輛車身上半部完全燒毀，但比亞迪的底盤及核心的「刀片電池」組件依然完好無損，並未受到熱失控波及。

比亞迪又指，團隊已於事發後第一時間聯絡到車主，提供最適切的支援和協助，並會繼續全面配合消防及相關部門的後續調查。公司提醒市民，避免將鋰電池的產品長時間遺留在車廂內，特別是在受陽光直射或高溫悶熱的環境下，以免釀成嚴重意外。

運輸署宣佈，因車輛着火，屯門公路來回方向近青田交匯處的部分行車線一度封閉。