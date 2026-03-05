粉錦公路車禍｜患病的士司機出院復工即喪命　子嘆：早兩日好精神

粉錦公路今早（5日）發生奪命車禍，一輛夾斗貨車與一輛新界的士，在粉嶺高爾夫球場對開迎頭相撞，姓林（56歲）的士司機及姓文（84歲）女乘客，雙雙不治。



林先生兒子向《香港01》透露，其父揸的士已約20年，近年受糖尿病影響，致視力出現模糊，雖手術後情況好轉，但決定減少駕駛，轉而兼任保安員。他慨嘆，與胞姊曾屢勸籲父親不要同時打兩份工，以免過於勞累，「佢話有時喺屋企冇嘢做，坐喺度，就去替工揸車囉。」而父親早前亦因痛風住院近半個月，詎料出院後首日復工即遭逢橫禍，「佢早兩日先至休養完，都好精神‥‥‥」



56歲姓林的士司機，早前住院近半個月，今日首日復工，詎料遭逢橫禍。（林先生兒子提供）

林先生兒子表示， 父母早年離異，他與父親及胞姊3人同住，父親從事的士行業已約20年，主要返早更，偶爾返特更。他續指，一、兩年前父親受糖尿病影響，視力出現模糊，雖經手術後情況好轉，但決定減少駕駛，轉而兼任保安員工作。

他又憶述，父親早年曾發生過一次交通意外，當時撞到他人車輛，因此曾被停牌一段時間，自從被停牌後，加上糖尿病影響視力，便開始擔任保安員。他與胞姊亦有工作分擔家計，曾多次勸籲父親不要同時兼顧兩份工作，以免過於勞累，但父親則稱，若獨自留在家中會感到無聊，「我哋有叫佢唔好返兩份工返咁長，跟住佢話有時喺屋企冇嘢做，坐喺度，就去替工揸車囉。」

的士司機送院搶救後不治。

林生指，父親早前因痛風關係，留醫近半個月，兩天前才出院回家休養，慨嘆：「佢早兩日先至休養完，都好精神，又冇痛風。」

另外，由於新年假期關係，保安員工作尚未復工，因此今日是父親出院後首日復工駕車，原本預計下午5時下班，不料發生憾事。他無奈稱，現時對殮葬方面尚未有打算，因為明天還要處理父親的遺體事宜，隨後會與社工商討，「我哋未諗到咁後，因為聽日我仲要去處理佢（父親）遺體嗰啲嘢。」

的士女乘客由消防救出，送院後亦不治。（讀者陳先生提供）

案發在今日（5日）上午約11時25分，一輛夾斗貨車與一輛新界的士，駛至粉嶺高爾夫球場對開時相撞，姓林（56歲）的士司機及姓文（84歲）女乘客被困車內，兩人獲救後均陷昏迷，送院搶救後，雙雙不治。目擊者透露，當時兩車迎頭相撞。

警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕姓何（35歲）貨車男司機，他現正被扣留調查。警方呼籲，何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。