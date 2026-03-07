宏福苑火後遇竊｜居民憂心忡忡到警署備案　控訴：我哋淚流到無

大埔宏福苑去年11月26日發生大火，7幢大樓受損嚴重，政府安排工人為大廈進行加固工程。警方周四（5日）拘捕3名負責加固工程的男工人，涉嫌在宏泰閣一單位盜竊，人員最終起回約值9萬元的首飾。



有宏福苑居民昨日（6日）知悉事件後，在居民群組反映擔心自己單位或有財物同被盜。今早（7日）10時許，多名居民陸續到大埔警署備案。宏盛閣居民陳先生痛心疾首，直言：「我哋淚已經無，流到無！」他又批評當局沒有保護好居民財物：「我哋本來都好慘，聽到尋日（新聞）我真係心如刀割。」他質疑為何災後數個月後才發現有人盜竊，形容：「而家雪上加霜，對我哋居民（而言）痛苦到不得了。」



宏福苑居民陳先生對於有工人盜去居民財物感到痛心：「我哋淚已經無，流到無！」（黃偉民攝）

現時暫住大埔過渡性房屋「善樓」的陳先生指，早前已就單位內財物的保安問題向當局表達關注，但一直無人理會，直至昨日警方指有工人盜去居民財物，令他憤怒不已。他激動地形容自己寢食難安：「我哋淚已經無，流到無！你搞到我哋個腦都亂啦，痛苦到不得了！」

陳生指居民都希望返回單位取回個人物品，但明白人數眾多，難以安排同時上樓。不過他認為當局有責任向居民交代如何保護財物、如何修葺、維修進度等問題，並且做好安全措施。

宏福苑居民陳先生希望當局清晰地向居民交代如何保障其財物。（黃偉民攝）

他指現在宏福苑每一個單位都中門大開四通八達，坦言：「我哋嘅家園係每一戶人都有貴重物品，到現在政府點安排同我哋去保護呢？無人同我哋講，無人同我哋講啲方案係點。」他希望當局可以安裝可移動的閉路電視監測工人工作，以免有人圖謀不軌。

警方3月5日登上宏福苑調查，有單位曾傳出燈光。（居民提供）

警方昨日（6 日）在記者會表示，周四（5日）下午約1時半，發現3名男工人（32至38歲）在宏泰閣一單位進行加固工程期間，形跡可疑。調查期間，人員在3人身上檢獲7件、共值約9萬元的首飾，相信是他們從負責加固的單位內偷取，遂拘捕該3名工人。

大埔警區重案組已聯絡涉事單位的戶主，確認相關首飾均為其個人物品。警方亦巡查3名被捕人曾進行工程的單位，未有進一步發現。

據了解，3名被捕男子分別開工數天，其中兩人於2月25日開始工作、另一人2月28日開始工作。事發時，3人一同往涉事單位進行加固工程，掠走7件飾物，包括金器及鑽石戒指，犯案後3人分藏在身上，被把守警員及時發現。

受災最嚴重的宏福苑宏泰閣及宏昌閣，3月5日曾傳出燈光。（居民提供）

消息指，目前宏福苑外圍有警員24小時駐守，屋苑亦設有閉路電視監察。工人上樓工作時，警員會駐守在同一樓層。每日確保所有工人離開後，當局會以鐵鏈鎖上大廈大門，至翌日早上才重開。據知，早前的盜竊案，正是涉案工人做出「可疑行為」，被警員及時截查而揭發。

現時所有進入宏福苑的工人須向警方登記資料和出示身份證，並交代工作性質、工作樓層等，亦要在警務人員陪同下才能進出大廈；工人離開大廈時，警方亦會搜查其是否有可疑物品。

當局表示，政府跨局跨部門正積極推進讓宏福苑居民返回單位查看及執拾的行動，今個月內會作出公布。