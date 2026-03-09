宏福苑火後遇竊｜居民憂遺在家中的信用卡被盜用　警登樓入屋尋獲

大埔宏福苑去年11月26日發生大火，7幢大樓受損嚴重，政府安排工人為大廈進行加固工程。警方周四（5日）拘捕3名負責加固工程的男工人，涉嫌在宏泰閣一單位盜竊，人員最終起回約值9萬元的首飾。



宏福苑居民知悉事件後，紛紛到備案擔心自己單位可能有財物同被盜，其中一名宏盛閣市民報案，指今年1月初收到銀行授權短訊，擔心有人嘗試使用她遺留在單位，放在手袋內的信用卡進行網上購物。消息指，警方接報後派員到達事主的單位並尋獲該張信用卡，證實未有人盜去。至於相關可疑交易，大埔警區刑事部正積極跟進，並與相關銀行作出查詢。



警方3月5日登上宏福苑調查，有單位曾傳出燈光。（居民提供）

大埔宏福苑去年11月26日發生大火災，工人正為大廈進行加固工程。警方上周四（5日）拘捕3名男工人，他們涉嫌在宏泰閣一單位內盜竊。3人合共被暫控一項「盜竊」罪，案件已於3月7日在沙田裁判法院提堂。

宏福苑居民憂心忡忡，紛紛報案。據了解，警方於3月7日接獲一名市民報案，報稱於今年1月5日收到銀行短訊通知，要求她授權同意支付一筆網上購物交易，她隨即停用該卡，無造成金錢損失。事主懷疑其信用卡被盜用，其後報警。

警方經調查後，確認相關的信用卡並無被盜竊，警方派人到達事主的單位並尋獲該張信用卡。至於懷疑信用卡被用作未授權的可疑交易，大埔警區刑事部正積極跟進，並與相關銀行作出查詢。

受災最嚴重的宏福苑宏泰閣及宏昌閣，3月5日曾傳出燈光。（居民提供）

因應竊案，警方今（9日）起，加推4招加強保安。現場所見警方在宏福苑設立警崗，工人須到警崗登記個人資料才進內上班。

警方4項防盜措施

1.加強警方人手，負責管控宏福苑附近一帶；

2.將安排儲物櫃，供工人放置自身財物，包括現金、首飾、手錶等；同時所有工人不可帶超過500元現金上樓，以及可帶手機；

3.上到單位後，警方會首先檢查單位内有沒有明顯的貴重財物，如有會作記錄並跟工人核對。工人施工時，警員亦會在附近；

4.工人離開時，須接受警員搜身，警方會使用金屬探測器等檢測工具。