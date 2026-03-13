內地女來港開户收騙款洗黑錢$7500萬　一度潛逃5年　認罪囚34月

一名46歲的內地女子來港以空殼公司開設銀行戶口，於2014年收取約124萬元騙款，並協助跨境犯罪集團於2010年至2014年期間，清洗犯罪得益約7,500萬元，其後於2019年潛逃到內地，最終於2024年在高鐵香港西九龍站入境時被捕。



警方於2014年12月接獲報案，指受害公司於2014年11月期間，收到假冒鑽石供應商發送的電郵，要求受害公司將購買鑽石的款項，匯款至一間本地公司的銀行戶口。受害公司不虞有詐，匯款後卻沒有得到供應商確認匯款，其後聯絡供應商，發現被騙並報警求助。案中受害公司共損失約港幣124萬元。

商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，發現收款本地公司銀行戶口由一間空殼公司持有，公司董事及銀行戶口簽署人為本案被告。調查顯示，該公司銀行戶口於2010年6月至2014年11月期間，有大量不明來歷的交易及頻繁的跨境轉帳，共涉7,500萬港元。

在警方調查期間，被告於2019年12月潛逃到內地，被警方通緝，至2024年10月經高鐵香港西九龍站入境時被警方拘捕，其後被控以一項「洗黑錢」罪。被告今日在區域法院承認有關控罪，並被裁定罪名成立，被判處監禁34個月。

被捕女子今日（13日）在區域法院被裁定「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱「洗黑錢」）罪名成立，判囚34個月。（資料圖片／江麗盈攝）

警方再次提醒市民慎防偽冒電郵，當大家處理電郵的時候，必須留意電郵地址及內容，遇到不明來歷的電郵時，切勿隨便開啟，亦不要開啟當中的超鏈結或者附件。 另外，當客戶或商業夥伴要求匯款的時候，必須以電話與對方核實，以免受騙。如果懷疑受騙，請立即致電警方「防騙易」24小時熱線18222查詢，亦可以透過警方推出的「防騙視伏App」進行搜尋，以評估詐騙風險，免墮陷阱。

最後，警方重申洗黑錢罪為一項非常嚴重的刑事罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年及判處罰款港幣500萬元，市民切勿以身試法。