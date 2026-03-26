JPEX案｜警再檢控10人周五提堂　至今26人被起訴包括林作

↓ 點擊下圖以重溫直播 ↓

虛擬資產交易平台JPEX案，至少2,709人受害，涉款高達16億元。警方事後拘捕80人，去年11月落案起訴其中16人，包括林作及陳怡等多名網紅。



警方今午（26日）召開記者會，進一步交代相關檢控行動，指今日（26日）採取新一輪行動，檢控6男4女（26至47歲），他們將於明日（27日）在東區裁判法提堂，控方將申請轉介區域法院審訊。案件至今合共檢控26人，共凍結2億2800萬港元資產。



商業罪案調查科A組韓成昊總督察交代詳情。（梁偉權攝）

韓成昊表示，相關案件是香港近年涉及受害人數最多及騙款金額最大一案，合共逾2700名受害人報案，涉款逾16億元。2020年初，犯罪團伙開設JPEX投資平台，花大量金錢及以不同渠道宣傳，令人信服低風險、高回報，吸引大量投資者入局。

自2023年9月，證監會發出警告聲明後，JPEX即時大幅提升提取資產的手續費，令客戶根本無法提取資產，有人更轉走客戶資產，透過大量加密貨幣錢化進行款項清洗，相關人士戶口有大量不明收入，款項用以購買汽車及奢侈品，或以現金方式提走。

商業罪案調查科A組韓成昊總督察交代詳情。（梁偉權攝）

警方高度重視案件，動員刑事部不同單位深入調查。自2023年9月起至今，共拘捕80人，包括核心成員、OCT負責人、網紅及涉洗黑錢活動的戶口持有人，至今共凍結2億2800萬港元，包括銀行戶口結餘、現金、金條、奢侈品、名貴汽車及虛擬資產。

去年11月，商業罪案調查科檢控16人，包括核心成員、OCT相關人士及傀儡戶口持有人，警方仍在追緝部份在逃人士，而相關國際刑警紅色通緝令仍然生效。調查期間，發現有可疑帳戶與戶口持有人，有嚴重不相稱交易，涉款1億3200萬元。

商罪科今日（26日）採取新一輪行動，檢控6男4女（26至47歲），他們將會於明日（27日）在東區裁判法提堂，控方將申請轉介區域法院審訊。案件至今合共檢控26人。

3月16日，裕美陪同林作到法院。(陳蓉攝)

JPEX案中，涉及林作共有8名被告，案件早前3月16日在東區裁判法院進行交付高院前的第二次提訊。裁判官高偉雄把案件押後至6月1日再作提訊。還柙被告鄭雋熹沒有保釋申請，續還押候訊，其餘被告續准保釋。

該8名被告分別為：鄭雋熹（31歲）、蕭穎謙（28歲）、林作（35歲，無業）、陳穎怡（38歲，女，即網紅陳怡）、區煒基（31歲）、趙敬賢（25歲，店務助理）、梁綺湘（31歲，女）和何紀雯（28歲，女）。他們共被控33罪，包括串謀欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產和洗黑錢等。

案件編號：ESCC194/2025、ESCC 2865/2025