JPEX案｜林作等8被告交付高院程序6.1再訊　裕美有陪林到庭

虛擬資產交易平台JPEX案，警方拘捕和控告多人，包括林作及陳怡等人，眾人分別被控洗黑錢、串謀欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產等罪。案件今（16日）在東區裁判法院進行交付高院前的第二次提訊。裁判官高偉雄把案件押後至6月1日再作提訊。還柙被告鄭雋熹沒有保釋申請，續還押候訊，其餘被告續准保釋。



案件共有8名被告，分別為：鄭雋熹（31歲）、蕭穎謙（28歲）、林作（35歲，無業）、陳穎怡（38歲，女，即網紅陳怡）、區煒基（31歲）、趙敬賢（25歲，店務助理）、梁綺湘（31歲，女）和何紀雯（28歲，女）。他們共被控33罪，包括串謀欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產和洗黑錢等。

被告林作(右)在律師陪同下離開法院。(陳蓉攝)

裕美有陪林作到法院。(陳蓉攝)

林作被控欺詐，以及屬交替的控罪的：欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產兩罪。林作所涉的欺詐罪指他於2023年7月8日至9月12日，作出以下的虛假陳述，包括：

1.JPEX已在多個司法管轄區取得牌照，以提供加密貨幣或虛擬資產交易服務，或從事加密貨幣或虛擬資產交易；

2.一直從JPEX成功提取資產；

3.掌握一般人士無法獲得的JPEX相關資訊；

4.透過JPEX投資指明的虛擬資產，將可賺取一個指明百分率的回報。

控罪指林作出該些陳述，誘使受害人為了在JPEX作投資及交易，從而失去金錢或財產，導致受害人蒙受損失或不利，而林可獲益。

另一控罪指林作同期，為誘使他人訂立虛擬資產的協議，涉向該些人士罔顧實情，並作出欺詐或失實陳述。

案件編號：ESCC194/2025、ESCC 2865/2025