海關八鄉錦上路搗鐵皮屋私煙倉　檢$1935萬貨　拘35歲貨車男司機

香港海關今日（26日）在八鄉錦上路一帶進行反私煙行動。行動中，共檢獲約430萬支懷疑未完稅香煙，市值約1,935萬元，應課稅值約1,421萬元，並拘捕一名涉案貨車男司機。



海關相信，犯罪集團會先將私煙偽裝成正當貨物，再轉送到本地其他物流倉庫儲存，然後再偷運到煙草稅較香港高的海外國家或地區，藉著巨大的稅務差額，從中圖利。



行動中，海關共檢獲約430萬支懷疑未完稅香煙，市值約1,935萬元，應課稅值約1,421萬元，並拘捕一名涉案貨車男司機。（林振華攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任馬逸朗表示，海關今早在八鄉錦上路一帶進行反私煙巡邏。其間，發現區內一個廢車場內擺放一批可疑貨物，同時一名可疑男子正駕駛貨車準備駛離現場。人員隨即截停該輛貨車進行檢查，並在貨車的載貨廂後方，檢獲約90萬支未完稅香煙，隨即拘捕該名涉案貨車司機。

其後，人員押解該名37歲男子返回廢車場內的鐵皮屋作進一步搜查，再發現大批私煙。經點算後，共檢獲約340萬支未完稅香煙。連同車上檢獲的數量，行動中合共檢獲約430萬支未完稅香煙。

行動中，海關共檢獲約430萬支懷疑未完稅香煙，市值約1,935萬元，應課稅值約1,421萬元，並拘捕一名涉案貨車男司機。（林振華攝）

馬逸朗續指，在是次案件中，海關發現不法分子刻意選擇偏僻、較少人留意的廢車場作為據點以作掩飾。他們於場內將大批私煙重新包裝成等待轉運的貨物，企圖增加執法部門調查和追蹤的難度。

行動中，海關共檢獲約430萬支懷疑未完稅香煙，市值約1,935萬元，應課稅值約1,421萬元，並拘捕一名涉案貨車男司機。（林振華攝）

海關相信，相關犯罪集團會先將私煙偽裝成正當貨物，再轉送到本地其他物流倉庫儲存，然後等待機會偷運到煙草稅較香港高的海外國家或地區，藉着巨大的稅務差額，從中圖利。

海關會繼續調查私煙的來源和去向，不排除有更多人被捕，並會繼續以全方位的策略，打擊各個層面的私煙活動。

海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單的貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。