大埔回收場火｜6名燒傷者包括職員、顧客及送貨員　4人情況危殆

大埔鳳園路及汀角路交界一個回收場今早（26日）失火，火勢猛烈，6人燒傷，另有一名消防員不適送院。6名傷者中，5人有多處燒傷，包括一名男顧客及一名送貨員，其餘為職員。



6名燒傷者中，姓黃（64歲）男職員、35歲巴基斯籍男職員、姓李（58歲）男送貨員，3人均身體多處燒傷，清醒被送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，均情況危殆。

另外，姓秦（43歲）女職員及一名姓游（61歲）回收場男顧客，同樣多處燒傷，連同一名手部燒傷的姓馬（46歲）女職員，3人自行前往那打素醫院求醫。其中秦女需轉送瑪麗醫院，情況危殆；游男則情況穩定；馬女則幸無大礙，已經出院。火警中，不適消防員亦已出院；另有一名姓洪（59歲）女子輕傷受驚，但拒絕送院。

一名非華裔男子左手及左腳經包紮送院。

火警發生於今早11時01分，警方及消防早前交代詳情時指，現場面積約10米乘20米，內有一個約8米乘3米雙層鐵皮構築物。起火為一個廢鐵壓縮裝置，初步相信有人不安全處理小型噴霧氣瓶，已經通知相關部門作出跟進。

人員救出其中4名傷者，其中3名男子身體多處二級燒傷。另外，亦在現場發現懷疑過量的風煤樽消防處目前正在調查中，如果發現有過量儲存的情況，將會採取執法行動。

一名男工二級燒傷，他手及面部均敷上敷料送院治理。

現場火光熊熊。（大埔友，最新情報/Njjar Chan）