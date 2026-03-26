發利大廈掃黃｜動員百警放蛇拘128人　包括未成年少女及跨性別者

油尖警區派出近100名警員，今午（26日）聯同入境處展開代號「烽火」聯合行動，於尖沙咀加拿分道33號發利大廈，期間曾有一袋垃圾由2樓一單位被擲下，險擊中一名交通警。



警方晚上交代詳情時指，派員以喬裝方式拘捕128人（15至44歲），包括未成年少女及跨性別人士。據了解，警方在大廈內破獲近過百個單位，發現性工作者大多來自東南亞及內地，包括哈薩克、俄羅斯、中國、老撾、泰國及越南；調查顯示，每次性服務價錢大約數百至千元不等。



有片｜警偕入境處發利大廈掃黃拘逾百人 天降一袋垃圾險擊中交警

人員於尖沙咀加拿分道發利大廈，拘捕128人（15至44歲），包括未成年少女及跨性別人士。（梁偉權攝）

油尖警區特別職務隊第一隊督察李穎曦稱，警方留意到尖沙咀發利大廈賣淫活動持續活躍。因此，油尖警區根據線報並經過深入調查後，派出近100名警力，今日聯同入境處人員，展開代號為「烽火」的反色情行動。

行動中，警方派員以喬裝方式，針對並搗破油尖區內的賣淫場所，共拘捕了128人，當中包括未成年少女及跨性別人士，涉及多個不同國籍，他們涉嫌「違反逗留條件」（15至44歲）。所有被捕人士目前正被扣留調查。

人員於尖沙咀加拿分道發利大廈，拘捕128人（15至44歲），包括未成年少女及跨性別人士，檢獲避孕套等證物。（梁偉權攝）

李穎曦續指，警方留意到，犯罪集團會租用這些舊式大廈作為賣淫活動的場所。原因在於這些大廈的保安相對較差，且租約較為彈性。有見及此，油尖警區將繼續展開深入調查與情報分析，鎖定區內長期出租，用作賣淫用途的單位，並要求業主停止將名下單位作賣淫用途，否則將須承擔相關的法律責任。

警方重申，減少賣淫場所對於打擊非法賣淫活動非常重要，將會繼續進行代號為「烽火」的行動，從不同層面打擊非法賣淫。除了針對非法性工作者外，亦會從源頭入手，拘捕未有遵從警方警告的業主。警方將持續採取各項執法行動，務求從不同層面打擊賣淫集團及其產業鏈。目的是從根本做起，不斷打擊區內因賣淫活動而衍生的社區問題。

根據《刑事罪行條例》第143條及第145條，任何人身為業主或處所的租客、佔用人或掌管人，准許或容許處所全部或部分面積作賣淫用途，即屬違法。一經定罪，最高可處監禁7年。市民切勿以身試法，亦切勿抱有僥倖心態，以為不是自己直接將單位出租予犯罪集團便可置身事外。

警方續指，嫖妓除了會衍生潛在的健康風險外，亦有機會違反香港法例第147條「為不道德目的而唆使他人」。任何人如果在公眾地方或公眾可見的情況下，為不道德目的而唆使他人，或為不道德目的而唆使他人在公眾地方遊蕩，即屬違法。此項罪行的最高刑罰為監禁6個月及罰款1萬元。市民切勿以身試法。

油尖警區特別職務隊第一隊督察李穎曦交代案情。（梁偉權攝）

現場可見，大批機動部隊人員、便衣探員及入境處人員登樓搜查，所有出入人士均需要登記身份。

傍晚約6時行動期間，突有一個裝滿垃圾的膠袋由2樓一單位「從天而降」，正正跌於一名交通警員前面，有機動部隊警員隨即向涉事單位喝令：「唔好掉嘢落嚟喇！」該單位隨即有人伸手大力關窗；人員其後登樓調查，垃圾則由清潔工人掃走。

一袋垃圾從高處飛墮，險擊中一名交通警。（梁偉權攝）

一袋垃圾從2樓一單位飛墮，險擊中一名交通警；在場警員立即喝令「唔好扔嘢」，該單位隨即有人伸手大力關窗。（梁偉權攝）

警方聯同入境處於尖沙咀發利大廈掃黃，所有出入人士均需登記。（梁偉權攝）