消防處聯同警方搗破西環非法加油站　檢獲1600公升柴油值$5萬

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊今日（28日）上午聯同警務處西區警區反三合會行動組，在中西區一帶進行針對性打擊非法加油活動的行動，並於西環豐物道搗破一個非法加油站，共檢獲約1600公升柴油，市值超過5萬元。



消防處打擊非法燃油轉注特遣隊聯同警務處西區警區反三合會行動組，今日（28日）在豐物道搗破一個非法加油站，共檢獲約1600公升柴油，市值超過5萬元。（消防處提供圖片）

行動中，消防處人員發現大批入油工具，並截查一名男子，懷疑與案件有關。他涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。同時消防處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動。處方重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁六個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。

此外，根據《危險品條例》，柴油的一般豁免量為500公升，汽油的一般豁免量為25公升。任何人士如製造、貯存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡及導致財物損毀，後果非常嚴重。

市民如發現懷疑非法燃油轉注活動，可透過消防處「火警危險電子投訴平台（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」或24小時舉報熱線5577 9666作出舉報。