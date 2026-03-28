有片｜觀塘工廈赤膊男隨手扔未熄煙頭落街　消息：警拘38歲漢

有網民日前在社交平台Threads發布影片，指一名赤膊男子在觀塘冠力工業大廈一單位內吸煙後，隨手將未熄的煙頭扔往街外。不少人看過影片後，怒斥該男子無公德心，指他在宏福苑事件後「仲唔生性」，呼籲帖主舉報。



據了解，警方留意到相關影片，觀塘警區特遣隊及刑事部人員接手調查，確認涉事單位後，以涉嫌「容許物品從建築物墮下」，拘捕涉案38歲男子，他正被扣查。案件交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。



有男子在觀塘工廈單位內吸煙，再將疑似未熄滅的煙頭從高處扔出窗外。（「threads@adamccf」影片截圖）

事發影片在3月25日上載，片中男子赤裸上半身，坐在辦公椅上吸煙，導致單位內充斥煙霧，之後更「順手」地將煙頭放近窗前，疑似將帶有火種、仍未熄滅的煙頭隨手一彈，直接扔出窗外。

赤裸上半身的男子在觀塘工廈單位內吸煙，可見單位內充斥煙霧。（「threads@adamccf」影片截圖）

許多網民怒斥片中男子行為無公德心，「發生宏福苑事件仲唔生性」、「無整熄就掉落街，小則燒著人哋啲頭髮，大則火災」、「火燭都係因為呢啲仆X」、「自己放個煙灰缸好難咩」、「整熄支煙只需1秒，引發火災亦都係呢1秒！何必咁無公德心」、「呢啲仆X永遠都唔知佢做緊嘅行為係威脅緊成幢樓人嘅生命」、「恃住無人知就肆無忌憚」。有人建議帖主向相關部門舉報，「你有樓層、座號、幾室（就）報1823啦」、「快啲報警拉X呢條PK啦」。