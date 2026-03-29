天頌苑頌棋閣停電｜警鐘大鳴　79歲翁果斷行31層樓疏散：慢慢行囉

天水圍天頌苑頌棋閣於今日（29日）晚上約8時54分，疑因電掣房起火，全幢停電；約100人自行疏散，當中不乏長者。



居於31樓的79歲蘇伯伯向《香港01》透露，事發時剛吃完晚飯，驚聞一聲巨響後即停電，且火警鐘大鳴，雖查看下未見有火或煙，但為安全起見，一家5口決定行樓梯自行疏散，「火警鐘長響一定要落啦，唔知咩環境（實際情況），行咗好耐呀，肯定超過15分鐘，慢慢行囉‥‥‥」其他居民亦陸續落樓，但相關人員已在場處理，暫時不太擔心無法回家。



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天頌苑頌棋閣疑電掣房故障，全幢停電；住戶自行疏散至地面。（讀者提供）

中電早前回覆查詢時表示，晚上約8時45分，天水圍天頌苑頌棋閣懷疑因客戶設備故障，影響該座約643名客戶的電力供應。

中電隨即派員到場檢查，確認中電供電設備及供電正常。中電客戶經理即時與物管公司聯繫，提供協助，據了解，大廈已安排電工進行搶修。

天頌苑頌棋閣疑電掣房故障，全幢停電。（讀者提供）

天頌苑頌棋閣疑電掣房起火，全幢停電。（我愛天頌 / Feli Yip）