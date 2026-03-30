警指騙徒以流利英語LinkedIn「招募」實習　19歲大學生被騙19萬元

警方於其位於社交平台Facebook帳號發帖文，指最近有求職平台出現針對大學生的「全英文劇本」求職騙案。騙徒以招募「Research Assistant」等職位為名，透過LinkedIn平台接觸學生，安排40分鐘的「線上入職訓練」，一名19歲受害人損失了19萬元。



警方在帖文中指出，一位19歲大學一年級生，於3月初在LinkedIn投遞多份實習申請。其中一間自稱「人事公司」的機構回覆，指她申請的「Research Assistant / Project Assistant」職位已經額滿，隨即向她推薦另一份「只需手提電腦、在家即可完成的兼職工作」。

對方為了增加可信度，對方全程使用流利英文溝通，詳細講解公司背景、運作模式、工作內容，並安排長達40分鐘的「入職培訓」。其後引導事主登入對方提供的公司網站及內部帳號，一步步指示她轉帳「購買產品」來賺取佣金。騙徒曾3次將所謂「佣金」存入事主戶口（最高一次達7,000元），事主終損失接近19萬元。

警方指，最近有求職平台出現針對大學生的「全英文劇本」求職騙案。騙徒以招募「Research Assistant」等職位為名，透過LinkedIn平台接觸學生，安排40分鐘的「線上入職訓練」，一名19歲受害人損失了19萬元。

警方提醒大學生，求職時應緊記：

‧保持懷疑精神：對「高薪無門檻」、「即時取錄」、「只需在家工作」等招聘條件持審慎態度；

‧所有需先付款的工作都是高危：正當工作應該是「做完才收錢」，不應要求求職者投入資金；

‧警惕任何可疑網站或「任務平台 App」 ：騙徒常要求下載「任務平台App」製造正當工作假象，所謂的「任務平台」多無官方網站，App並非來自Google Play或Apple Store，而是第三方連結下載；

‧驗證企業真偽：若聲稱來自某購物平台或大型公司，可直接向該公司客服查詢是否屬實。