美股｜道指收市升49點　納指挫0.73%　紐約期油收漲3.25%

投資者受到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關於美伊談判的言論鼓舞，稱正與一個「更理智的政權」進行認真就結束戰事談判，但警告如不重開霍爾木茲海峽，將徹底摧毁伊朗油井和發電廠。美股周一（3月30日）個別發展，道指最多曾漲逾450點，其後升幅收窄，至收市僅升49點；納指則最多曾跌258點或1.23%，至收市仍跌0.73%。油價上揚，紐約期油至收市升3.25%。



圖為2026年3月9日，美國紐約證券交易所（NYSE）交易員在交易大廳工作。（Reuters）

【04:25】Tesla及Nvidia跌逾1% 美光科技瀉近一成

道指收市報45,216.14點，升49.50點或0.11%；納指收報20,794.64點，跌153.72點或0.73%；標普500指數收報6,343.72點，挫25.13點或0.39%。

重磅科技股方面，Tesla跌1.81%、Nvidia跌1.40%、蘋果公司（Apple）挫0.87%。另外，美光科技（Micron Technology）跌9.88%、Intel挫4.50%。

【04:05】中概股指數收跌0.36%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.36%。其中，阿里巴巴ADR跌0.55%。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

【03:50】紐約期油漲3.25% 美元指數上揚

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報102.88美元，升3.24美元或3.25%，為2022年以來首次收市站於每桶100美元上方。倫敦布蘭特期油收報159.58美元，漲0.21美元或0.19%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於100.50，升0.36%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.73，跌0.49%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

【03:49】現貨金價上升 Bitcoin現報6.6萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,508.44美元，漲15.45美元或0.34%；日內高見4,580.65美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,379.01美元、24小時內變化不大。

【03:40】恒指夜期收報24,683點 低水68點

恒指夜市期指收報24,683點，跌61點，較恒指收市24,750點，低水68點，成交18,035張。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

本港時間3月30日

【22:41】微軟升近2%

道指最新報46,013點，升206點或0.46%；納指最新報20,914點，跌33點或0.16%；標普500指數現報6,375點，漲6點或0.11%。

重磅科技股方面，微軟漲1.86%；Nvidia跌0.32%、Apple跌0.57%。

【22:38】油價升2.5% Bitcoin現報6.7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶102.18美元，升2.54美元或2.55%。倫敦布蘭特期油每桶報 107.96美元，升2.64美元或2.51%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,217.30美元、24小時內約升1%。